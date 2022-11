La N.-É. étudie un modèle de registre des personnes vulnérables fonctionnel

L'organisation régionale de gestion des urgences du comté de Kings a mis en place un registre volontaire depuis septembre 2019 et essaie d'inciter davantage de personnes à s'inscrire.

Le coordinateur régional de la gestion des urgences, Dan Stovel, a indiqué que le système dessert les villes incorporées de Wolfville, Kentville et Berwick et la grande municipalité du comté de Kings, qui comptent une population de plus de 60 000 personnes.

Notre système est essentiellement conçu pour les personnes qui vivent à la maison sans assistance 24h/24 , a expliqué M. Stovel.

La base de données, a-t-il ajouté, a été développée avec l'aide de Sault Ste. Marie Innovation Centre (SSMIC) qui a fourni l'expertise informatique et le développement de logiciels.

Le système du comté de Kings permet aux premiers intervenants de connaître certains éléments des antécédents médicaux des personnes vulnérables inscrites au registre avant que le personnel de santé n'arrive sur les lieux d'une urgence.

Le registre des personnes vulnérables aide les premiers répondants de la vallée à répondre aux urgences. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Le système peut produire des rapports pour les premiers intervenants, par exemple pour les pompiers des 15 services d'incendie de la région, en les informant de problèmes liés à la mobilité, à la vision et à l'ouïe de personnes vivant à des adresses spécifiques, a indiqué M. Stovel.

Il estime que le registre est particulièrement utile à un moment où de nombreuses personnes âgées vivent seules à la maison plutôt que dans des établissements de soins de longue durée. Les gens peuvent s'inscrire volontairement en ligne ou en remplissant des formulaires d'inscription dans les bureaux municipaux.

Malgré ses bénéfices, M. Stovel a déclaré que davantage de travail de sensibilisation devait être fait pour amener les gens à s'inscrire, seulement 21 personnes se sont inscrites jusqu'à présent.

L'ancien directeur exécutif de la Direction de l'accessibilité de la Nouvelle-Écosse, Gerry Post, fait partie de ceux qui ont plaidé en faveur d'un système à l'échelle de la province lors d'une audience le mois dernier devant un comité législatif examinant les modifications à la législation proposée sur le 911.

Le comité a appris que les dommages et les pannes de courant généralisés causés par la tempête Fiona à la fin septembre ont révélé un angle mort dans le système d'intervention d'urgence de la province : les premiers intervenants ont tardé à atteindre certaines personnes handicapées vulnérables.

Le gouvernement a fait savoir qu'il envisageait l'idée d'un registre provincial, mais il ne s'y engagera pas sans une étude plus approfondie. Photo : iStock / demaerre

M. Post a déclaré qu'il se demandait pourquoi une législation était même nécessaire à ce stade. Quand vous regardez ce qu'ils ont fait dans le comté de Kings, il n'y a vraiment pas besoin de législation , a dit M. Post. Nous avons le modèle .

Cependant, M. Post estime qu'il devrait y avoir une surveillance provinciale afin d'aider les petites municipalités et les régions qui n'ont peut-être pas la capacité technique de monter leurs propres systèmes.

Cela doit être mis en au niveau local, mais je pense qu'il doit y avoir un cadre provincial pour qu'il y ait une certaine cohérence entre les régions.

Le gouvernement a fait savoir qu'il envisageait l'idée d'un registre provincial, mais il ne s'y engagera pas sans une étude plus approfondie.

Nous n'avons pas dit oui ou non, a déclaré le ministre responsable du Bureau de gestion des urgences (BGU), John Lohr, lors de l'Assemblée législative du 1er novembre. Nous ne pouvons tout simplement pas dire oui sans savoir qui le fait, ce que cela implique, quel est le coût et comment c'est maintenu.

La porte-parole du Bureau de gestion des urgences, Heather Fairbairn, a pris note du système du comté de Kings et a déclaré lundi dans un courriel que les municipalités sont responsables d'avoir leurs propres plans de gestion des urgences.

Mme Fairbairn a dit que le BGU examine ses performances en matière d'intervention d'urgence et étudie ce que font les autres juridictions.