Chaque jour, l’hybride entre un centre de la petite enfance (CPE) et un service de garde en milieu familial accueille une douzaine d’enfants.

C’est comme à la maison, mais juste un peu plus gros. On se partage la tâche à deux [éducatrices] , explique l’éducatrice Valérie Dumoulin.

« Je pense que c’est vraiment le meilleur des deux mondes, d’être à deux. » — Une citation de Valérie Dumoulin, éducatrice

Ce projet pilote est inspiré d'un modèle développé dans la vallée de la Loire, en France. Il permet à des éducatrices de demeurer travailleuses autonomes, tout en implantant leur milieu de garde à l’extérieur de leur résidence.

À Lac-Brome, Valérie Dumoulin et Joanie Tondreau entament leur quatrième semaine dans un local de la municipalité, loué à faible coût.

C’est un service de garde hybride. C’est-à-dire qu’on retrouve les qualificatifs d’un milieu familial, mais comme dans un milieu loué, multiâge comme en milieu familial , explique Joanie Tondreau

Ce milieu permet aussi plus de flexibilité qu’en CPE.

Aujourd’hui, le dîner, au lieu d’être à 11 h 30, on va manger à 11 h 10, car les enfants ont vraiment faim , fait remarquer Joanie Tondreau à titre d'exemple.

Ça nous permet de plus répondre à leurs besoins de façon plus spontanée [...] que dans un CPE , où on est une grosse communauté, une grosse gang. Donc veut, veut pas, pour bien fonctionner, il y a plus de règles et de routines, dont par exemple le dîner ou la sieste , ajoute-t-elle.

Les services de garde en communauté permettent plus de flexibilité, notamment à l'heure du dîner. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Un projet qui tombe à point

Le projet pilote arrive à point nommé. De nombreux services de garde en milieu familial ont en effet fermé leurs portes durant la pandémie, constate le Bureau coordonnateur les Pommettes rouges, qui chapeaute le projet pilote et les 689 places en milieu familial dans Brome-Missisquoi.

Les petits microbes dans ta maison et tout ça, ça a fait en sorte que ça fait mal à la garde en milieu familial, mais ça faisait déjà quelque temps que ça déclinait. [...] Moi, je pense que la garde en communauté va être complémentaire. Je dis le meilleur des deux mondes, dans le sens qu’on reste en petits groupes , soutient Marie-Claude Morier, la directrice générale du bureau coordonnateur les Pommettes rouges.

La formule fait mouche. La municipalité de Lac-Brome, qui a rapidement mis un local à la disposition des éducatrices, reçoit de nombreux appels d’autres villages, constate la directrice du Service des loisirs et de la vie communautaire Cynthia Brunelle.

« Même en Abitibi, on a eu des gens qui ont essayé de voir comment entreprendre la démarche. On est content que ça fasse des petits. » — Une citation de Cynthia Brunelle, directrice du Service des loisirs et de la vie communautaire de Lac-Brome

Karol-Ann Leblanc, dont la fille fréquente le milieu de garde, se dit très heureuse de pouvoir profiter du service.

Ça a enlevé un gros poids de stress sur nos épaules. [...] Elle aime vraiment ça, elle fait des petits sourires aux éducatrices, elle joue avec les amis , se réjouit-elle.

Avec les informations de Guylaine Charette