Le Centre des arts de Baie-Comeau lance sa programmation hiver-printemps 2023

Pierre-Yves Roy-Desmarais, Guylaine Tanguay, Étienne Coppée, Simon Kearney et Tire le Coyote sont quelques artistes qui fouleront les planches du Centre des arts de Baie-Comeau pendant la saison hiver-printemps 2023. La programmation pour les mois de janvier à juin a été dévoilée lundi soir.

La directrice générale et artistique, Marielle-Dominique Jobin, mentionne que la programmation est possiblement la plus diversifiée à ce jour. Passant de l’humour – avec Fabien Cloutier et Phil Roy notamment – au théâtre avec la pièce Féministe pour homme, il y en aura pour tous les goûts, estime-t-elle.

Simon Leoza sera au Centre des arts de Baie-Comeau le 20 février prochain pour satisfaire les amateurs de musique classique. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Un des coups de cœur de Marielle-Dominique Jobin est l’artiste multidisciplinaire Katia Rock. Originaire de Uashat mak Mani-Utenam, Katia Rock présentera le 27 avril prochain son premier album solo, Uapen Nuta.

Que ce soit au théâtre, au cinéma et maintenant avec la chanson et la musique pour ce nouveau projet-là, elle est rayonnante. Dans ce nouvel album, elle aborde des thèmes qui ne sont pas toujours évidents , explique Marielle-Dominique Jobin.

Katia Rock est en tournée avec son album Uapen Nuta – Terre de nos aïeux Photo : Facebook Katia Rock / Jean-Charles Labarre

Par ailleurs, le Centre des arts de Baie-Comeau proposera de nouvelles formules au public, par exemple des 5 à 7, des spectacles en après-midi et des plateaux doubles. Cette dernière formule combine deux artistes qui présentent leur spectacle respectif en une seule soirée. C’est le cas des artistes Étienne Coppée et Simon Kearney qui monteront sur scène le 31 mars prochain.

Le public peut se procurer des billets à partir du lundi 28 novembre, dès midi.