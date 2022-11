Trump n’a pas respecté l’assignation à témoigner du Comité du 6 janvier

Le comité restreint du Comité du 6 janvier a annoncé le 21 octobre qu'il avait envoyé une assignation à M. Trump, exigeant que les documents soient soumis avant le 4 novembre et qu'il comparaisse pour un témoignage de déposition à partir du 14 novembre ou vers cette date.

Le 4 novembre, le comité a déclaré qu'il avait accepté d'accorder à l’ex-président une prolongation avant de produire les documents après avoir entendu l'un de ses avocats. Mais le panel a alors déclaré qu'il voulait les documents la semaine prochaine et que la date limite du 14 novembre était maintenue.

La vérité est que Donald Trump, comme plusieurs de ses plus proches alliés, fuit l'enquête du comité restreint et refuse de faire ce que plus d'un millier d'autres témoins ont fait , ont indiqué le président du comité Bennie Thompson et la vice-présidente Liz Cheney dans une déclaration.

Le président américain Donald Trump avait participé à Washington à un rassemblement pour contester la certification des résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès. Photo : Reuters / Jim Bourg

Donald Trump a déposé une plainte vendredi pour éviter d'être contraint de témoigner ou de fournir des documents au comité du Congrès.

Le comité a tenu une série d'audiences alors qu'il cherche à faire valoir auprès du public que M. Trump était en grande partie responsable de l'assaut contre le Congrès tandis que les élus étaient réunis pour déclarer officiellement la victoire du démocrate Joe Biden.

Le panel n'a pas dévoilé comment il comptait procéder si M. Trump ne répondait pas à l’assignation.

Les républicains devraient dissoudre le comité s'ils obtiennent la majorité à la Chambre des représentants.