Du contenu climatosceptique circule abondamment sur Twitter

En tapant climate dans la barre de recherche de Twitter, on tombe sur ClimateScam (arnaque climatique) comme premier résultat, suivi de ClimateAction puis de ClimateEmergency .

Des analystes et des activistes écologistes ont sonné l’alarme concernant la recrudescence de la désinformation à propos du climat sur Twitter depuis que le patron de Tesla l'a racheté et a coupé dans le personnel affecté à la modération.

L'acquisition de Twitter par Elon Musk semble encourager les milieux qui contestent le réchauffement climatique à le "tester" en diffusant des déclarations qui contiennent divers types de désinformation, notamment autour du climat , a déclaré Climate Action Against Disinformation (CAAD), un groupe qui analyse les tendances en matière de fausses informations sur les réseaux sociaux.

La communauté scientifique estime que, malgré les mesures annoncées par les différentes plateformes, la désinformation à propos du réchauffement climatique est florissante.

Twitter et d'autres réseaux comme Facebook et Google assurent toutefois agir pour rendre les publications mensongères moins visibles.

Responsabilité humaine

Le groupe de réflexion Institute for Strategic Dialogue a cependant déclaré dans une étude publiée cette année que les messages visant à nier, tromper et retarder l'action climatique étaient très nombreux sur les réseaux sociaux.

La grande majorité des scientifiques dans le monde s'accordent pour dire que l’activité humaine est responsable du réchauffement de la planète – en brûlant des combustibles fossiles, notamment – malgré les différentes théories de la conspiration qui fleurissent en ligne et prétendent le contraire.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur le climat des Nations unies (GIEC) a déclaré dans son rapport de 2021 : Il est certain que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres .