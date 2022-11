Des maisons à louer sur Facebook qui sont en fait à vendre sur Centris

Selon Hélène Lavoie, agente pour Via Capitale, ce stratagème serait de plus en plus fréquent dernièrement tandis que la crise du logement se fait toujours sentir.

On en entend parler depuis peu quand même, mais ça existe ailleurs en province depuis plusieurs mois , semble-t-il, a-t-elle débuté.

Les photos des maisons à vendre sont utilisées pour créer de fausses annonces.

Il y a des fraudeurs qui prennent des copies de nos maisons qu’on a à vendre sur Centris puis ils mettent ça à louer sur Marketplace. Ce qu’ils font, c’est qu’ils disent tout simplement : "Envoyez-moi un dépôt, comme ça je vous garde une place pour pouvoir la visiter". Les gens envoient un dépôt, puis après ça, c’est sûr qu’ils n’entendent plus jamais parler d’eux, parce que la maison n’est pas à louer, elle est à vendre et ceux qui ont publié l’annonce, ce ne sont pas les vendeurs évidemment , a poursuivi Hélène Lavoie.

Le site Centris présente toutes les propriétés à vendre ou à louer par les courtiers immobiliers du Québec.

Deux le week-end dernier

Hélène Lavoie et ses collègues ont constaté plusieurs cas dans les derniers jours.

J’en ai eu deux en fin de semaine et j’ai des collègues qui en ont eu aussi. Il y en a une que c’est un collègue qui me l’a fait parvenir pour me montrer que c’était vraiment ma propriété. Elle est vendue et je me suis mis à chercher sur Marketplace puis j’en ai vu une autre que c’est une maison que j’ai à vendre à La Baie, mais elle est vraiment à vendre et elle était affichée à louer. C’est particulier quand même , a-t-elle dénoncé.

Selon le Service de police de Saguenay (SPS), aucune plainte n’a encore été enregistrée jusqu’à maintenant.

D’après un reportage de Simon Roy-Martel