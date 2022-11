Les Producteurs de lait du Québec satisfaits de l’aide financière annoncée par Ottawa

Ottawa a annoncé lundi qu’il versera 1,7 G$ aux producteurs et aux transformateurs de lait, de volaille et d'œufs du pays en indemnisation pour les pertes encourues pour ces secteurs agricoles qui se trouvent sous le système de la gestion de l’offre.

Les producteurs laitiers recevront la plus importante part, soit 1,2 G$. Cette indemnisation vise à compenser les répercussions causées par l'ouverture de parts du marché canadien aux producteurs de lait américains.

Daniel Gobeil, qui est aussi propriétaire de la Ferme du Fjord, à La Baie, accueille positivement cette annonce qui survient après plus de trois ans de négociations, alors que le gouvernement Trudeau avait promis de compenser les producteurs.

« C’est clair que c’est une très bonne compensation et ça met fin à ce chapitre-là, justement, de compensations, versus les dommages qui ont été faits au secteur laitier, parce qu’on se rappelle que c’est 3,9 % du volume de lait qui a été concédé aux Américains dans le dernier accord. » — Une citation de Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec

Il rappelle que d'autres accords de libre-échange intervenus ces dernières années ont affecté les producteurs laitiers.

Daniel Gobeil est président des Producteurs de lait du Québec. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

C’est l’addition de tous ces accords commerciaux, avec les trois accords. On parle de 8,4 % du marché qui a été concédé aux autres pays , a-t-il mentionné, en référence à l’Accord économique et commercial global survenu entre le Canada et l’Union européenne ainsi qu’au Partenariat transpacifique global et progressiste avec la zone Asie-Pacifique, en plus de l’ ACÉUM .

Puis, c’est clair que pour un producteur, quand on se fait enlever un 8,4 % de nos revenus, bien ce n’est pas négligeable quand on vient d’investir ou qu’on a pris des décisions sur notre ferme pour répondre à la croissance , a-t-il ajouté, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le gouvernement fédéral s'est aussi engagé à investir jusqu’à 300 M$ à compter de l’an prochain pour soutenir les projets de valorisation des surplus de solides non gras, qui est un sous-produit de la transformation laitière.

Ottawa a annoncé lundi qu’il versera 1,7 G$ aux producteurs et aux transformateurs de lait, de volaille et d'œufs en indemnisation. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Aucun autre compromis, demande le Bloc québécois

Le Bloc québécois a dit se réjouir qu’Ottawa dédommage les producteurs et les transformateurs des secteurs sous la gestion de l’offre au pays.

Ottawa doit cependant se rappeler de son autre engagement, celui de ne faire aucun autre compromis qui occasionnerait des brèches supplémentaires dans le système de gestion de l’offre lors des prochains accords de libre-échange , a mentionné Yves Perron, porte-parole bloquiste en matière d’Agriculture, dans une déclaration transmise aux médias.

Il rappelle que la Chambre des communes débattra la semaine prochaine d’un projet de loi présenté par le Bloc québécois qui vise à protéger la gestion de l’offre dans les futurs accords commerciaux.

Le gouvernement doit comprendre qu’aucune compensation financière ne vient véritablement colmater les cratères creusés dans notre modèle agricole , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Mélanie Patry