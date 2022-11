Centre régional de radio-oncologie : début des traitements palliatifs, mais pas curatifs

Le CISSS-AT a inauguré, lundi en fin d’après-midi, le Centre régional de radio-oncologie à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Des citoyens de la région peuvent maintenant y recevoir des traitements palliatifs pour apaiser et soulager les douleurs et symptômes associés à leur cancer.

Ceux ayant besoin de traitements curatifs, qui visent l’élimination de tumeurs et la guérison de leur cancer, devront patienter, puisque ces services de radiothérapie devraient être déployés progressivement au courant de l’année 2023.

Les traitements du bassin, comme la prostate et le rectum, des seins et des poumons ainsi que des traitements combinés avec de la chimiothérapie seront ainsi graduellement ajoutés en fonction de la capacité des équipes, assure Évelyne Grenier-Ouimette, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers.

L’ouverture officielle, initialement prévue pour les premiers mois de 2022, avait été reportée en raison du manque de technologues en radio-oncologie.

Soigner les Abitibiens et les Témiscamiens… ici

Ce nombre de 500 patients à traiter engloberait la majorité des cas de cancer qui nécessitent des traitements de radio-oncologie, selon Caroline Roy, présidente et directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Près de 400 citoyens de la région se déplaceraient annuellement à l’extérieur pour être soignés en radiothérapie.

Notre équipe est neuve et s'approprie l’équipement, mais elle est aussi incomplète. Nous sommes encore en recrutement de technologues spécialisés en radio-oncologie. Nous devons commencer progressivement. Sachant que ce sont souvent les gens qui suivent des traitements palliatifs qui choisissent de ne pas aller à l'extérieur, c'est à eux que nous avons pensé en premier , indique Mme Roy.

Georges Makdessi, chef physicien médical et responsable de la radioprotection, lors de la visite de l’établissement. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La PDG rappelle que 40 % des Témiscabitibiens qui ont un diagnostic de cancer reçoivent un traitement de radiothérapie. Ce nombre atteint 51 % à l’échelle du Québec. Elle espère que l’ouverture du Centre régional permettra de réduire graduellement cet écart.

L'établissement de Rouyn-Noranda constitue le centre de radio-oncologie le plus éloigné des grands centres urbains au Québec.

Haute technologie, manque de personnel

Nous ouvrons un centre à la fine pointe de la technologie, mais nous avons de la difficulté à recruter du personnel. Ces gens devraient pourtant avoir envie de travailler dans un lieu à la fine pointe de la technologie , lance Carl Verreault, représentant national en Abitibi-Témiscamingue de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé, en entrevue téléphonique.

Le report de l’inauguration, en général, démontre un peu l’incapacité de l’employeur à recruter des salariés pour le Centre régional , ajoute-t-il.

Le Centre régional de radio-oncologie, à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le CISSS-AT aurait recruté quatre technologues en radio-oncologie, selon Caroline Roy. Il en manquerait six pour permettre au Centre régional de fonctionner à plein régime.

C’est un triste exemple de l’impact, sur la population, de la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux. Une solution, pour améliorer la rétention, est d’obtenir un statut particulier pour la région et d’améliorer les conditions de travail et les conditions salariales , insiste M. Verreault.

Carl Verreault se dit tout de même très heureux de l’ouverture du Centre régional, bien qu’il s’agisse pour le moment d’une ouverture partielle .

Des membres du mouvement Mère au front ont profité de l'occasion pour tenir une action de visibilité et exiger l’atteinte des normes provinciales concernant les taux d’émission d’arsenic dans l'air à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

L’attente en vaut-elle la peine?

Est-ce que l'attente en vaut la peine? Du point de vue des représentants du CISSS-AT, la réponse est évidente. Il s’agit d’un oui assuré.

Georges Makdessi, chef physicien médical et responsable de la radioprotection, parle avec fierté de l’ouverture du Centre régional de radio-oncologie, qu'il compare à une mission .

Impliqué dans le projet depuis trois ans et demi, il a déménagé en Abitibi-Témiscamingue avec sa famille pour y oeuvrer. Comme Caroline Roy, il juge que l’attente en vaut la peine.

L’inauguration et le début des traitements sont un grand succès. Pour l’équipe, nous avons vraiment passé par des hauts et des bas. Nous sentions la pression de la population, mais nous pensons qu’il s’agit d’un grand succès et d’un grand événement dans la région. Je suis fier de ce que nous avons accompli comme équipe , mentionne M. Makdessi.

Rappelons que la radio-oncologie s’adresse aux personnes qui ont besoin de traitements de radiothérapie, comme des traitements palliatifs ou encore curatifs.