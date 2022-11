Les analgésiques pour enfants se font toujours rares en pharmacies 

Le Tylenol, l’Advil et le Tempra pour enfants se font toujours bien rares sur les tablettes, et les boîtes disponibles trouvent presque immédiatement preneurs. Santé Canada se veut toutefois rassurant et confirme que d'es approvisionnement provenant de l'étranger devraient regarnir les pharmacies au cours des prochaines semaines.

Le pharmacien sherbrookois Marc-Denis Hubert dit que la situation représente une première pour lui en 20 ans de carrière.

« Manquer de Tylenol comme ça, je n’avais jamais vu ça. » — Une citation de Marc-Denis Hubert, pharmacien propriétaire

On n'a plus de stock, on est en inventaire zéro, ça impacte même notre inventaire de Tylenol pour adultes, parce qu'on essaie de trouver une alternative pour les plus grands enfants. On est à sec , souligne-t-il.

De nombreuses pharmacies sont touchées par ce problème. Je ne l'ai pas chiffré, mais je viens de travailler en fin de semaine et j'ai passé ma journée à répondre à des questions comme ça, c'est assez constant. [...] Il y a effectivement un grand nombre d'infections présentement chez nos jeunes patients, également chez les adultes, ce qui entraîne malheureusement un besoin important en médication , indique Éric Gamache, un autre pharmacien travaillant à Sherbrooke.

Problème temporaire

Le ministre fédéral de la Santé se veut rassurant. La production d'analgésiques pour enfants a considérablement augmenté au pays. Un approvisionnement venu de l'étranger devrait également bientôt arriver en sol canadien.

[La livraison représentera] l’équivalent de plusieurs mois de demande d’analgésiques habituelle au pays, donc ça va être là pour plusieurs mois, ça va remplir les comptoirs des pharmacies assez rapidement , assure le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

En attendant le retour en stock, les pharmaciens gardent des réserves derrière le comptoir et imposent des limites aux clients.

Actuellement, c'est difficile d'en avoir, mais on est quand même capables de répondre à la demande d'urgence , souligne Marc-Denis Hubert.

Aux parents qui n’ont pas un besoin urgent, vous en avez encore à la maison, ce n’est pas le temps d’aller faire des réserves , précise également Éric Gamache.

Les consultations en clinique sont par ailleurs en hausse.

En GMF [groupe de médecine familiale], je peux dire qu’on a triplé, ces temps-ci, notre demande de consultations pour de la toux et de la fièvre, essentiellement , constate le médecin de famille et urgentologue au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le Dr Benoît Heppell.

Ce dernier s’est tourné vers les États-Unis pour s’approvisionner. Il n’y a pas de pénurie aux États-Unis. J’y suis allé la semaine dernière, où j’ai fait une petite réserve de Tylenol pour enfants , indique-t-il.

