Atteinte de la maladie de Charcot, Roberta Flack ne peut plus chanter

La légendaire chanteuse de soul américaine Roberta Flack a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique – communément appelée maladie de Charcot – et ne pourra plus être en mesure de chanter, a déclaré lundi la gérante de l’artiste de 85 ans.

Cette triste nouvelle survient à quelques jours de la première du documentaire Roberta, qui sera présenté jeudi au festival DOC NYC, à New York. Le film réalisé par Antonino D’Ambrosio est consacré à la carrière de l’interprète des succès Killing Me Softly With His Song ou The First Time I Ever Saw Your Face.

Roberta sera disponible en location sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) entre le 18 et le 27 novembre, et sera diffusé sur la chaîne PBS le 24 janvier.

Selon un communiqué dont l’Associated Press a obtenu copie, la chanteuse et pianiste lauréate de cinq prix Grammy prévoit de poursuivre activités musicales et créatives à travers sa fondation éponyme.

Roberta Flack va d'ailleurs publier en janvier un livre pour enfants coécrit avec l’autrice jeunesse Tonya Bolden, intitulé The Green Piano: How Little Me Found Music.

J’ai longtemps rêvé de raconter mon histoire aux enfants à propos de ce premier piano vert que mon père m’a acheté, dans l’espoir qu’ils seraient inspirés pour réaliser leurs rêves , a indiqué Roberta Flack par voie de communiqué.

L’année 2023 sera marquée par une commémoration du 50e anniversaire de la sortie de son quatrième album, Killing Me Softly, qui bénéficiera d’une réédition.