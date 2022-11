Un mandat de grève générale illimitée à la Villa d’Alma

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres d’hébergement privés de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN) Section Villa d’Alma ont appuyé le mandat de grève alors qu'ils étaient réunis en assemblée générale le 24 octobre dernier.

Des grèves générales illimitées avaient aussi éclaté en 2014 et en 2018 dans cette RPA qui compte environ 300 résidents.

Les négociations achoppent surtout au plan salarial, alors que le communiqué de la CSN indique qu’il y a des accords sur les clauses normatives. D’autres séances de négociation sont prévues les 17 et 21 novembre, a révélé en entrevue la déléguée syndicale de la Villa d’Alma, Liliane Malouin.

Le syndicat réclame des hausses substantielles, jugeant que celles offertes par l'employeur sont insuffisantes. Il est indiqué que la hausse du coût de la vie fait très mal aux travailleurs.

Du piquetage périodique envisagé

Liliane Malouin entend bien aller de l’avant avec la menace de grève si les négociations n’aboutissent pas.

Une grève, pour nous, c’est du piquetage périodique sur notre quart de travail. C’est sûr qu’on a des choses à respecter, parce qu’il faut assurer le bien-être de nos résidents. Ça, c’est obligatoire, et on ne lésinera pas là-dessus. On va plus y aller sur des choses matérielles, comme servir les résidents, ce genre de choses-là qui ne sont pas dommageables pour eux , a-t-elle assuré.

La convention collective a pris fin au mois de juin. Le syndicat compte actuellement une trentaine de membres contre une soixantaine auparavant, a chiffré la déléguée syndicale. Selon elle, les conditions peu intéressantes ont accéléré la pénurie de main-d’oeuvre.

Il me semble que l’employeur devrait y donner la priorité, puisque la rétention du personnel est difficile et que les conditions de travail ne sont pas du tout attrayantes pour de nouveaux employés potentiels , a indiqué de son côté par communiqué Hélène Brassard, vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

En 2018, la grève avait duré quelques jours, alors qu’en 2014, elle s’était étendue sur plusieurs semaines.