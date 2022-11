Un livre de recettes pour préserver l’héritage de personnes atteintes de démence

À l’approche du temps des fêtes, la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick lance le livre de recettes Souvenirs de la cuisine. Il s’agit d’une centaine de recettes et de souvenirs de personnes atteintes de troubles neurocognitifs et de leurs proches.

Marie-Paule LeBlanc, une passionnée pour la nourriture et l’art culinaire et la coordinatrice philanthropique de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick (SANB), souligne que chaque année, l’organisation met sur pied une campagne spéciale durant le temps des fêtes, puisqu’il s’agit d’un moment de l’année rassembleur.

Cette année, la SANB a misé sur la gastronomie et l'univers émotif qui l'entoure, avec Souvenirs de la cuisine, afin de garder en vie les recettes culinaires de personnes atteintes de démence, avant que lesdites recettes ne soient oubliées. Des notes familiales bordent également les pages de l’œuvre.

C’est l’un des meilleurs projets que j’ai fait de ma vie , dit Marie-Paule LeBlanc.

Pour recueillir toutes ces recettes, la Société Alzheimer a fait un appel au public par le biais de ses médias sociaux et de son infolettre. Un vrai succès, selon Marie-Paule LeBlanc.

La portée du projet a interpellé de nombreuses personnes et le livre s'est vite rempli de recettes.

Une femme, raconte-t-elle, a même consenti à faire connaître au grand public sa très célèbre et très secrète recette de brownie. Son mari est mort des suites de la maladie d’Alzheimer, et elle voulait partager sa recette pour montrer son soutien à la cause.

Tous ces plats, ces recettes spéciales, incarnent l’amour qu’on peut éprouver pour sa famille, ou bien [par exemple] pour sa mère , avance Marie-Paule LeBlanc. Tout cet amour qui est transmis par la nourriture et par les rassemblements autour de la cuisine, c’est vraiment ce qui, pour nous, a été la cerise sur le gâteau.

Les histoires derrière les recettes

Marie-Paule LeBlanc souligne qu’aucune modification des titres de recettes originales des familles n’a été faite .

Par exemple, on ne trouve pas une une recette de gâteau au chocolat dans Souvenir de la cuisine, mais plutôt la recette du Gâteau au chocolat de grand-maman Mullins.

L’une des recettes préférées de Marie-Paule LeBlanc — qui dit en avoir essayé plusieurs — c’est le Gâteau de fête de Jimmy, notamment en raison de l’histoire qui se cache derrière ce dessert.

Quand Jimmy était enfant, il n’était pas friand des gâteaux de fêtes typiques. C’est pourquoi sa mère a un jour décidé de lui confectionner un gâteau au fromage pour son anniversaire, qui est ensuite devenu bien connu au sein de la famille.

Chaque année, la mère de Jimmy lui a fait ce fameux gâteau, jusqu’à ce qu’elle soit atteinte de démence, à l’âge de quarante ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La couverture du livre de recettes ''Souvenirs de la cuisine'' (en anglais, Memories from the kitchen). Photo : Gracieuseté : La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

L’anecdote de La sauce italienne du dimanche a aussi marqué Marie-Paule LeBlanc : il fallait une journée complète de labeur pour faire ladite sauce, et chaque membre de la famille participait à sa préparation.

« On a des recettes qui viennent de pays différents, ce ne sont pas justes des recettes des Maritimes. » — Une citation de Marie-Paule LeBlanc, coordinatrice philanthropique de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

Marie-Paule LeBlanc indique que le livre est adapté aux personnes atteintes de démence. Par exemple, certains conseils de cuisine pour eux s’y trouvent.

Elle ajoute que ce qui rend Souvenirs de la cuisine spécial, c’est qu’il aidera les personnes atteintes de démence à ne pas oublier leurs sentiments.

Ils oublieront des choses, des objets et des gens, mais les émotions demeurent , dit-elle. L’odeur des plats, leurs goûts, être autour d’une table… Ils peuvent ressentir ces choses et ça peut leur faire se sentir spécial.