Un drapeau canadien mais une épinglette « faite en Chine »

J'étais en colère , raconte le député conservateur Tony Baldinelli. Il s'apprêtait à distribuer des épinglettes aux festivaliers lors de la fête du Canada l'été dernier. Cependant, il s’est rendu compte que celles aux couleurs de l’unifolié avaient été fabriquées non pas au Canada, mais en Chine.

J’ai refusé de les distribuer , confie-t-il. C’est d’une ironie sans borne qu’un symbole canadien comme notre drapeau puisse être acheté en Chine par notre gouvernement.

Des documents consultés par Radio-Canada indiquent que Patrimoine Canada a acheté 6,23 millions d’épinglettes en plastique et en métal, pour un total de 344 000 $, depuis janvier 2020. Aucune de ces épinglettes n’a été fabriquée au Canada. Elles proviennent toutes de la Chine.

Le coût unitaire de ces épinglettes en plastique était de moins de 5 cents. Les épinglettes en métal valaient de 29 à 40 cents.

Patrimoine canadien indique que ces achats sont justifiés en vertu des accords commerciaux en vigueur . Cela fait sourciller le député Baldinelli.

« Les entreprises d’ici étaient en difficulté en raison de la pandémie. Le gouvernement aurait dû s’assurer que ces épinglettes soient faites au Canada et non en Chine. » — Une citation de Tony Baldinelli, député conservateur de Niagara Falls

Patrimoine canadien se défend

Par écrit, Patrimoine canadien laisse entendre qu’il n’avait pas le choix de faire un appel d’offres pour ce contrat d’achat d'épinglettes.

Ce genre de matériel promotionnel est produit par des entreprises canadiennes dans la mesure du possible , indique le porte-parole du ministère, Daniel Savoie.

Or, ajoute Patrimoine canadien, depuis 2022, les accords commerciaux internationaux s'appliquent aux contrats portant sur des biens d'une valeur de 100 000 $ ou plus . En conséquence, la concurrence doit être ouverte à l’étranger et non seulement aux entreprises canadiennes.

L’achat de six millions d'épinglettes était nécessaire, estime le ministère, afin de reconstituer les stocks du gouvernement, qui en distribue environ un million par année.

Patrimoine canadien indique qu’il doit également tenir compte de la capacité du marché à produire certains articles au pays tout en obtenant la meilleure valeur possible pour les contribuables canadiens .

Ces explications ne passent pas la barre, selon Tony Baldinelli.

Le député reconnaît que ce sont les fonctionnaires qui font ces achats. Mais c’est la responsabilité du gouvernement de s’assurer que les contrats qui touchent la fabrication de symboles canadiens soient accordés à des entreprises d’ici et non à l’étranger.

Selon lui, les drapeaux, les épinglettes et tout autre matériel promotionnel qui affichent ce genre de symbole canadien devraient être exclusivement fabriqués ici.

J’espère que le gouvernement va admettre son erreur, dit-il, et changer les règles afin de favoriser les entreprises d’ici pour la fabrication de tout symbole canadien, comme les drapeaux ou les épinglettes.

Une vieille pratique

Des épinglettes qui ont été distribuées lors du 150e anniversaire de la Confédération. Photo : CBC/Rima Hamadi

Ce n’est pas la première fois que des épinglettes fabriquées en Chine mettent le gouvernement canadien dans l'embarras.

En 2009, le gouvernement Harper avait accordé un contrat de 225 000 $ pour des milliers d’épinglettes de l’unifolié fabriquées en Chine.

De plus, lors du 150e anniversaire de la Confédération, 70 % des articles commandés par le gouvernement fédéral avaient été fabriqués à l’étranger.