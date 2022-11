Bientôt 8 milliards d’humains sur terre : court-on à la catastrophe?

Certains croient que oui. Du moins, ils sentent que l'avenir climatique est trop incertain et choisissent de ne pas avoir d'enfants.

Samuel Lesage et Anne-Marie Dubreuil ont tous deux 31 ans et forment un couple depuis l’adolescence. Pour eux, hors de question d'élever un enfant dans le contexte actuel.

Si j'avais un enfant, j'aurais extrêmement de gêne dans les yeux en lui disant ''ça va bien tout ça'', en sachant que le monde court vers la catastrophe climatique en ce moment , lance Samuel Lesage.

Dans le monde dans lequel on vit, est-ce que ça fait du sens pour moi? Bien, on a décidé que non , affirme pour sa part Anne-Marie Dubreuil.

Il y a un an, Samuel Lepage a subi une vasectomie. C'est sûr [que mon médecin] voulait en discuter, me laisser le temps d'y réfléchir. Oui, c'est une opération qui est réversible, mais on ne fait pas cette opération là dans l'objectif de revenir en arrière plus tard , souligne-t-il.

Même si le couple est conscient qu'un enfant de moins sur terre ne résoudra pas la crise climatique, il en va d’un refus, d’une prise de position, par rapport à la société de consommation.

« Je refuse une certaine société qui […] nous dit : ''Tout va bien aller. Maintenons le statu quo. Les enfants, c’est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Les enfants sont porteurs de l'avenir.'' J'en ai pas, de foi en l'avenir. J'en ai pas du tout. » — Une citation de Samuel Lesage

Être parent, malgré tout

Le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, Patrick Bonin, comprend l'éco-anxiété chez certaines personnes qui décident de ne pas avoir d’enfants.

Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Mais il a fait un choix différent. Le militant écologiste est père de trois enfants.

Il ne faut pas penser que le passé est garant de l'avenir. […] C'est sûr qu'on a un rôle aussi comme parent de montrer à nos enfants comment on devrait vivre et apprendre à avoir des modes de vie avec une empreinte écologique plus faible , avance Patrick Bonin.

À ses yeux, l’action de la militante suédoise, Greta Thunberg, est garante d’espoir pour l’avenir.

Greta Thunberg a commencé à faire une journée de grève par semaine et ça s'est transformé en un mouvement où il y a des milliers de jeunes Greta Thunberg à travers la planète qui ont été mobilisés […]. Donc, ça existe. C'est déjà là , ajoute-t-il.

Un mode de vie à revoir

Selon la professeure au Département de biologie de l'Université McGill, Catherine Potvin, on peut choisir de ne pas avoir d'enfants. On peut choisir de consommer moins .

Catherine Potvin, professeure au Département de biologie de l’Université McGill. Photo : Radio-Canada / Étienne Leblanc

Selon elle, ce n’est pas tant le nombre d’humains, mais plutôt le mode de vie des citoyens des pays développés, dont le Canada, qui exercent des pressions sur l’environnement.

« Un Canadien, ça utilise environ 25 fois plus d'énergie dans sa vie qu'un Chinois. » — Une citation de Catherine Potvin, professeure au Département de biologie de l'Université McGill

Le climat ne nous aide pas, puis les distances ne nous aident pas. Mais en dehors du climat et des distances, il y a notre mode de vie. On est avide de grosses maisons, de grosses voitures. On vit de plus en plus en banlieue. Le monde veut faire des voyages à l'extérieur , renchérit la biologiste.

Émission de CO2 (tonnes métriques par habitant) Canadien : 15,4

États-Unis : 14,7

Chinois : 7,6

Français : 4,5

Indien : 1,8

Afrique subsaharienne : 0,7

Moyenne mondiale : 4,5

Source : Banque mondiale, 2019

Une croissance plus lente

Même si la population mondiale continue de croître, cette augmentation serait de plus en plus lente. Le monde pourrait bien compter jusqu’à 10 milliards d'humains en 2050, mais à l’heure actuelle, son rythme de croissance diminue. Rien à voir avec le baby-boom des années 1960.

Depuis les années 1970, ça baisse, puis même depuis les années 2000, le nombre absolu de nouveaux humains sur la planète diminue chaque année , souligne le professeur au Département des sciences économiques à l’École des sciences de la gestion de l’ UQAM , Charles Séguin.

L’enjeu, selon lui, ne sera pas de savoir si la planète est capable de produire suffisamment de nourriture, mais si les humains seront capables de le faire tout en protégeant la biodiversité.