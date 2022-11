Le Temple de la renommée du hockey accueille six nouveaux membres

Roberto Luongo, Daniel Alfredsson, les frères jumeaux Daniel et Henrik Sedin, Riikka Sallinen et Herbert Carnegie font désormais partie des immortels du hockey. Ils ont tous été formellement intronisés au Temple de la renommée, lundi soir, à Toronto.

La cérémonie ponctuée de quelques éclats de rire s'est déroulée au Meridian Hall, à deux pas du Panthéon du hockey.

Elle fut historique à plusieurs égards. D'abord parce que les frères Sedin ont été les premiers frangins admis au Temple en même temps. Aussi parce qu'avec Alfredsson, ils ont pratiquement doublé le nombre de Suédois intronisés à ce jour. Ils ont rejoint Börje Salming, Mats Sundin, Nicklas Lidström et Peter Forsberg.

C'est énorme pour le hockey suédois. La compétition est coriace aujourd'hui alors d'avoir trois nouveaux membres de la Suède est fantastique. J'espère que ça permettra au hockey de continuer à grandir chez nous , a confié Sundin au micro de Radio-Canada.

L'ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto a d'ailleurs remis la plaque de membre du Temple à son compatriote Alfredsson, un moment spécial , a dit ce dernier avant d'entamer son discours.

Je ne peux pas croire qu'on soit amis après toutes ces batailles qu'on a eues , a dit Alfie, générant les premiers rires de la soirée.

Mats Sundin a remis à Daniel Alfredsson sa plaque de membre du Temple de la renommée. Photo : Dave Sandford/HHOF

Dans l'esprit de cette soirée historique pour le hockey suédois, la légende des Sénateurs d'Ottawa a remercié Salming pour tout ce qu'il a fait pour les joueurs qui ont suivi ses traces. Tu es un vrai pionnier , a-t-il dit en se remémorant ses souvenirs du Roi .

Alfredsson a disputé 1178 de ses 1246 matchs dans la Ligue nationale avec l'équipe de la capitale nationale. Il a tenu, en ce sens, à rendre hommage à Ottawa lors de son discours.

À partir de mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, votre appui a été super, a-t-il dit. Ç'a signifié tant pour ma famille et moi. Ottawa a été la ville parfaite pour vivre, travailler et élever ma famille. J'ai encore des frissons quand j'entre dans l'aréna. Ça me rappelle tous les superbes souvenirs que je m'y suis faits. J'ai été chanceux de jouer devant des partisans aussi passionnés et connaisseurs. Je n'oublierai jamais les chants ''Alfie''. Merci.

Alfie a aussi profité de son temps sur scène, avec le gratin de la LNH à l'écoute, pour appeler à déstigmatiser les enjeux de santé mentale et pour vanter la pratique de plusieurs sports chez les jeunes plutôt que la spécialisation en bas âge.

Pour certains, la pression du hockey peut devenir insupportable et les problèmes de santé mentale peuvent prendre le dessus. Il y a longtemps que nous devrions éliminer la stigmatisation de la santé mentale. J'espère que tous les joueurs, entraîneurs et dirigeants qui remarqueront les signes d'une personne en difficulté leur tendront la main et les aideront , a-t-il dit.

Moqueries entre frères pour les Sedin

Henrik (33) et Daniel Sedin (22) ont disputé l'entièreté de leur carrière dans la LNH avec les Canucks de Vancouver. Photo : Getty Images / Rich Lam

Personne n'a autant fait rire la foule réunie au Meridian Hall que les jumeaux Henrik et Daniel Sedin. Invités à s'adresser à la foule séparément, ils ne se sont pas ménagés.

Henrik, je peux le dire honnêtement, dans mon esprit, tu es un meilleur joueur de hockey que moi et une meilleure personne. Et je le dis en sachant que tu prendras ma place sur scène dans une dizaine de minutes! a dit Daniel en conclusion de son discours.

La réplique de son frère Henrik a été juste.

Comme vous le savez, je récupère de la COVID. Mais, comme tous nos entraîneurs nous l'ont toujours dit, Henrik à 70 % est meilleur que Daniel à 100 %!

Il a conclu en disant : Pour mettre fin au débat à savoir qui est le meilleur de nous deux. J'ai raté 30 matchs au cours de ma carrière et, sans moi, la production de Daniel n'a pas été la même.

Les jumeaux Sedin ont terminé leur carrière dans la LNH avec plus de 1000 points chacun, faisant partie des 93 joueurs dans l'histoire de la ligue à avoir excédé cette marque.

Luongo parmi les grands

Roberto Luongo a reçu sa plaque de membre du Temple des mains de Dominik Hasek. Photo : Dave Sandford/HHOF

Moqueur sur les réseaux sociaux et bon vivant, le gardien de but québécois Roberto Luongo s'est montré émotif lorsqu'est venu le temps de s'adresser à la foule lundi soir.

Je vais être honnête avec vous. Je suis debout devant vous ce soir, mais je suis chanceux parce que je vais mentionner beaucoup de gens sur la liste que j'ai ici dans les prochaines minutes et sans eux, je peux vous dire que je ne serais pas ici.

Le cerbère natif de Saint-Léonard a ensuite procédé à un discours de remerciement d'une vingtaine de minutes au cours duquel il a pratiquement remercié chacun des gardiens avec lesquels il a partagé le filet dans la LNH, ses entraîneurs remontant même jusqu'aux rangs midget.

Luongo a évidemment remercié ses parents auxquels il a dit devoir son éthique de travail et sa résilience.

Je veux vraiment qu'ils profitent de ce moment avec moi parce que je sens que sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. De la même façon, j'aurais aimé qu'ils puissent vivre chaque moment que j'ai connu à travers ma carrière.

Au terme de son discours, le principal intéressé est d'ailleurs allé rejoindre ses parents dans les gradins. Une scène remplie d'émotions puisqu'ils ont tous deux fondu en larmes en s'étreignant dans leurs bras.

Luongo a conclu sa carrière dans la LNH avec le deuxième plus haut total de matchs disputés dans l'histoire de la ligue par un gardien, soit 1044. Seul Martin Brodeur le devance à ce chapitre. Le Québécois se classe aussi quatrième au chapitre des victoires avec 489.

Le discours de la fille de Herbert Carnegie, Bernice, qui a accepté l'honneur réservé pour son défunt père, a aussi été poignant, rappelant qu'il a été un pionnier avant que Jackie Robinson ne brise la barrière raciale au baseball.

Riikka Sallinen, la seule femme intronisée cette année et la première européenne à l'être, n'était pas présente pour l'événement. Elle est restée dans son pays natal, la Finlande, pour son travail de physiothérapeute.