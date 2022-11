La coupe Grey fait son arrivée à bord d’un Snowbird en Saskatchewan

C’est un membre de l’équipe des Snowbirds qui a eu la chance de remettre la coupe au commissaire de la Ligue canadienne de football.

Une expérience inoubliable pour le caporal-chef Vincent Brouillette et ses collègues qui ont participé à l’arrivée de la Coupe Grey en sol saskatchewanais.

Pour le pilote des Snowbirds, le capitaine Marc-André Plante, l’occasion est d’autant plus inoubliable, parce que son équipe fera un vol au-dessus du stade Mosaic lors du botté d’envoi dimanche.

Le capitaine Marc-André Plante et le caporal-chef Vincent Brouillette, tous deux membres de l’équipe des Snowbirds.

Regina devait recevoir la finale de la Coupe Grey en 2020, mais les plans ont été contrecarrés par la pandémie de COVID-19.

Pour le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, c’est avec grand bonheur de pouvoir finalement accueillir le festival de la Coupe Grey en Saskatchewan.

« Je me suis réveillé ce matin et j’étais émotif. Il a fallu beaucoup de temps et de travail pour préparer le festival après le report. »