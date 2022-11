Mark Joffe est le nouveau médecin hygiéniste en chef de l’Alberta

Mark Joffe, vice-président et directeur médical de Cancer Care Alberta, est le nouveau médecin hygiéniste en chef de la province, a annoncé le ministère de la Santé.

Il remplace ainsi la Dre Deena Hinshaw et conservera son poste à Cancer Care Alberta, mais sans rémunération supplémentaire pour son rôle de médecin hygiéniste en chef.

Le Dr Joffe détient un doctorat en médecine de l'Université de Calgary depuis 1982.

Il a obtenu un certificat de spécialiste en médecine interne et un certificat de compétence spéciale en maladies infectieuses du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1986 et 1989, respectivement.

Il a poursuivi d'autres études grâce à une bourse postdoctorale à l'Université de l'Alberta et à l’Université de Stanford, en Californie.

Details à suivre