Des bénévoles assurent le retour du Noël au Terroir à La Motte

La tenue de cette expo-cadeaux était compromise en raison de l’absence de l’agente de développement à la Municipalité de La Motte pour cause de maladie. Un groupe de citoyennes a toutefois pris le relais pour organiser l’événement annuel à quelques semaines d’avis.

« On s’est dit : ça n’a pas de bon sens de laisser tomber ça, c’est le pendant de la Route du Terroir et ça connaît quand même un bon succès. » — Une citation de Louise Leboeuf, l'une des bénévoles de l'organisation

On a pris ça au pied levé, parce qu’il restait à peu près deux ou trois semaines pour recontacter les artisans et les producteurs pour leur dire que le Noël au Terroir aura lieu , ajoute Mme Leboeuf.

Pour elle et son équipe, il était très important de maintenir l’activité en place cette année.

Quand on laisse tomber une organisation, on vient la fragiliser pour les années suivantes. Ce n'est pas aussi intense à organiser que la Route du Terroir de l'été, qui demande une logistique rigoureuse. Là, c’est au Centre communautaire, il y a beaucoup de choses qui rendent ça plus simple à organiser. La Municipalité va aussi nous aider, ça devrait très bien aller , mentionne Louise Leboeuf.

Une très bonne réponse

Jusqu’à maintenant, la réponse des artisans et producteurs est très positive.

À date, nous avons 33 exposants. Ça va donc être aussi rempli que les autres années. Il y a des artisanes, des mets préparés, des produits régionaux. Il va aussi y avoir Maurice Bélanger avec son nouveau livre jeunesse et l’autrice Chantal Labrecque, de Val-d’Or. Il y aura beaucoup de diversité pour faire plaisir à tout le monde , assure Louise Leboeuf.

Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le Noël au Terroir a effectué son retour l’an dernier avec certaines mesures sanitaires à respecter. Cette année marque un véritable retour à la normale pour l’événement.