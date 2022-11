À quelques heures de sa déclaration attendue de candidature à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, Donald Trump, qui a mis tout son poids politique dans les élections de mi-mandat, subit de plus en plus les foudres de son parti.

Ce qui met en péril l’efficacité ou même la viabilité de cette troisième candidature. En tout cas, les langues se délient et le déclin est inévitable.

Après que Trump ait perdu la Maison Blanche en 2020, la plupart des dirigeants du parti républicain ont conclu qu'ils ne pourraient pas gagner des élections sans les électeurs du président défait.

L’ancien locataire de la Maison Blanche s'est donc retrouvé avec le pouvoir de s'immiscer dans ces élections de mi-mandat, tout en attirant l'attention sur lui-même alors qu'il affirmait faussement que les élections de 2020 avaient été volées.

Depuis ces piètres résultats obtenus mardi dernier, une Chambre obtenue de justesse, un Sénat perdu et des postes de gouverneurs abandonnés aux démocrates, ils peuvent conclure qu'ils ne peuvent pas gagner de manière décisive tant que Trump occupera cette position de force au sein du parti.

Car, dans les faits, les paris sur les candidats spécialement choisis par Donald Trump n’ont pas donné les résultats escomptés.

Les troupes militantes pro-Trump ont vu leurs espoirs de raz de marée républicain neutralisés dans des courses qui ont profité aux démocrates. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Des échecs retentissants

Au moins 14 des candidats triés sur le volet par M. Trump ont perdu dans des courses qui étaient potentiellement gagnables dans des États pivots et qui étaient essentielles afin de prendre le contrôle du Congrès.

Un échec parmi tant d’autres : Mehmet Oz, que M. Trump a soutenu pour le Sénat de Pennsylvanie, ou encore Blake Masters, candidat de l’Arizona au Sénat.

Quant au fantasme de l’ex-président de l’élection volée en 2020, lui qui voulait positionner ses pions dans les postes de secrétaires d’État, des postes qui ont le pouvoir de certifier ou pas les résultats d’élections présidentielles, le résultat fut brutal.

Que ce soit en Arizona, au Michigan, au Minnesota, au Nevada, en Pennsylvanie et en Arizona, tous des États pivots, ils ont tous été battus par les démocrates.

Donald Trump et ses partisans sont peut-être tombés des nuées en voyant tous ces candidats se faire battre à plates coutures.

Accusations non fondées de fraude par ci, par là, les trumpistes, au sein de leur bulle militante, se sont gavé de Fox News, Newsmax et OAN, des réseaux qui clamaient à qui mieux-mieux que la vague rouge allait tout balayer sur son passage.

Ils en ont oublié l’électeur modéré, l’indépendant, le conservateur raisonné et tous les autres. Comme on le lit beaucoup depuis quelques jours dans la presse américaine, les normies ont gagné face aux crazies .

Donald Trump essuie un feu roulant de critiques depuis les résultats mitigés des élections de mi-mandat. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Un régime de terreur en perte de vitesse

Jusqu'à présent, l'influence de Donald Trump dans le parti a été si forte que c’était presque devenu un suicide de carrière pour les législateurs républicains de le critiquer publiquement. Certains l’ont appris à leur dépens en n’ayant pas été sélectionnés dans les différentes primaires de 2022 pour les élections de mi-mandat.

Mais, depuis l’échec du tsunami rouge promis, des remous se font sentir dans le parti. Même des membres nouvellement élus, comme Mike Lawler, qui a battu le puissant président du Parti démocrate en remportant son siège à New York, ont déclaré qu'il aimerait voir les républicains se passer de Trump .

Pas étonnant que depuis quelques jours, les appels à passer à autre chose sont de plus en plus forts.

Certains prennent leurs distances de celui qui jusqu’ici, avait droit de vie ou de mort sur des candidats. Tom Cotton, sénateur républicain de l’Arkansas a déclaré qu’ en tant que républicains, pour l’instant, nous n’avons pas qu’un seul leader . Son collègue Bill Cassidy de la Louisiane y ajoute son grain de sel : tous les candidats qui étaient alignés sur le passé [la présidence de Trump], sont ceux qui ont eu des performances décevantes .

Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat, devenu une des cibles préférées de Trump, avait parlé franchement des défis politiques auxquels les républicains ont été confrontés lors des élections de mardi en raison de la vague de candidats – disons imparfaits voire faibles – qui avaient remporté les primaires en grande partie grâce à l'approbation de Trump.

Même son de cloche du côté du caucus Main Street Partnership, un groupe de républicains conservateurs pragmatiques (qui inclut les sénatrices Susan Collins ou Jodi Ernst) qui soutient habituellement l'ancien président, mais qui depuis quelques jours le tient responsable des trébuchements du parti à cause du choix de candidats effectués par Trump.

Des drapeaux qui portent le nom de l'ancien président américain Donald Trump lors d'un rassemblement politique dans l'État de Pennsylvanie. Photo : Getty Images / Win McNamee

Un concert de critiques

Les couteaux volent aussi bas et fusent de toutes parts de la part de stratèges et ténors du parti.

Marc Thiessen, ancien membre de l’administration de W. Bush, n’a pas mâché ses mots, qualifiant de désastre absolu pour le parti républicain.

Nous avons la pire inflation depuis quatre décennies, le pire effondrement des salaires réels en 40 ans, la pire vague de criminalité depuis les années 1990, la pire crise frontalière de l'histoire des États-Unis et nous avons Joe Biden, qui est le président le moins populaire depuis Harry Truman, et il n’y a pas eu de vague rouge.

Scott Reed, un stratège républicain de longue date brosse un sombre portrait de la performance de l’ex-président : Trump a maintenant perdu trois élections consécutives pour le Parti républicain et il est temps de sortir de cette folie .

L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, ami de longue date de Trump et conseiller devenu critique enfonce le clou, arguant que les républicains ont une décision fondamentale à prendre .

Nous avons perdu en 2018 , dit-il. Nous avons perdu en 2020. Nous avons perdu en 2021 en Géorgie. Et maintenant, en 2022, nous allons perdre des postes de gouverneurs, nous n'allons pas gagner le nombre de sièges à la Chambre que nous pensions et nous ne gagnerons pas le Sénat malgré un président qui a un taux approbation de 40 %, il n'y a qu'une seule personne à blâmer pour cela et c'est Donald Trump.

Une candidature trop tôt, trop dangereuse

Résultat, Chris Sununu, gouverneur républicain réélu au New Hampshire estime que l’entrée en scène de Trump aussi tôt dans la course pour 2024 est ridicule.

Les républicains craignent en effet que cela leur fasse perdre l’occasion de peut-être regagner le siège du Sénat de la Georgie qui est remis en jeu d’ici le 6 décembre. Un siège que le parti républicain n’avait pas perdu depuis 1992 et qui est passé aux mains des démocrates en 2020, sous la houlette de…Donald Trump.

Même les conseillers les plus proches de Trump comme Jason Miller, ont soufflé à l’oreille du président d’attendre au moins ce deuxième tour en Georgie avant de s’annoncer. Mais Donald Trump étant ce qu’il est, il ira donc de l’avant ce soir.

Charlie Sykes, un conservateur, rédacteur en chef de The Bulwark, a déclaré ceci sur MSNBC en se mettant dans la peau de Donald Trump. Cela signifie essentiellement que je ne m’en vais pas tranquillement. Je vais me déclarer candidat. Je m'en fiche, je me fiche de qui j'ai blessé. Si vous ne me nommez pas, je brûlerai la maison. Je détruirai et attaquerai tout autre républicain qui viendra contre moi.

De quoi faire écho au fameux tweet du sénateur républicain de la Caroline du Sud, Lindsay Graham, qui avait écrit en 2016, alors qu’il s’était prêté au jeu de la primaire présidentielle que si nous choisissons de nommer Donald Trump comme candidat à la présidentielle, notre parti sera détruit et nous l’aurons bien mérité .

Les insultes de Trump pleuvent déjà sur les candidats potentiels à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. Photo : afp via getty images / GIORGIO VIERA

Les républicains à la croisée des chemins

Trump a encore bien des appuis solidement acquis au sein du leadership républicain élu, tels que Kevin McCarthy et Elise Stefanik à la Chambre. Mais, il n’en demeure pas moins que sa présence dérange et risque de fracturer le parti.

Ces luttes intestines pourraient se transformer en guerre de tranchées politiques surtout pour ceux qui voudraient attirer la clientèle pro-Trump (qui n’est pas près de disparaître) dans ses filets pour les futures élections.

En attendant, Trump tire les premières salves en se moquant de ses potentiels adversaires dans le cadre d’éventuelles primaires républicaines pour 2024.

L’ex-président sort les sobriquets : Ron DeSantis, le puissant gouverneur de la Floride, est devenu Ron DeSanctimonious (le moralisateur) ou encore Glenn Youngkin, gouverneur de la Virginie rebaptisé Young Kin . Cela sonne chinois, n'est-ce pas , écrit Trump. En Virginie, il n'aurait pas pu gagner sans moi.

Il est l'adversaire potentiel de Donald Trump, à l'investiture républicaine. Qui est Ron DeSantis, le populaire gouverneur de la Floride ? Reportage de Frédéric Arnould.

La recette, utilisée avec efficacité en 2016 pour neutraliser ses opposants – vous rappelez-vous de Lyin’ Ted, Little Marco ou encore Jeb Low Energy Bush – ne lasserait-elle pas les militants républicains eux-mêmes, huit ans plus tard ?

Le parti aura–t-il alors envie de servir à Trump, sa formule préférée, You’re fired ? Cela reste à voir. Car, si Trump ne peut probablement pas faire gagner les républicains, celui-ci peut s'assurer que le parti sombre avec lui.

Avec les médias de droite qui semblent bouder l'ex-président de plus en plus, les républicains ne voudront certainement pas s'aliéner cette masse critique de partisans pro-Trump. Car, ceux-ci, devenus orphelins dans le cas d'un départ forcé de Trump de la scène politique pourront alors décider de ne plus se présenter aux urnes en 2024, laissant toute la place aux démocrates pour une nouvelle présidence de leur cru.

Du Churchill pour terminer

Alors, quelle sera la suite des choses pour l’ex-président en regard de la performance très décevante de ses troupes loyales la semaine dernière ? Et quelles seront les conséquences de cette déclaration de candidature à l’investiture républicaine présidentielle ?

Puisque Donald Trump s’est déjà comparé à Winston Churchill, méditons sur une des citations de ce dernier pour qualifier cette déclaration précipitée de cette nouvelle candidature dans le contexte actuel.