Fondation santé Jonquière : des équipements sportifs pour la santé physique et mentale

Le programme a été dévoilé à l’occasion d’une conférence de presse, lundi, au centre plein air Le Norvégien, à Jonquière.

On a une partie qui a été investie pour des équipements. On a des vélos, des raquettes, du badminton, des tapis de yoga, il y a d'autres parties qui sont financées, comme ici, Le Norvégien nous accueille pour le fatbike. On a aussi des cartes d'entraînement en salle , a énuméré Nathalie Gagné, cheffe de service aux équipes de santé mentale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les intervenants vont aussi proposer aux bénéficiaires de se rendre en boutique pour faire l'essayage de différents équipements, dont les coûts vont être défrayés par le programme.

Souvent, nos clients n'ont pas les sous pour acheter le bon équipement pour que ça soit sécuritaire. Nos commanditaires nous ont vraiment permis d'acheter ces choses-là. On va en boutique. On a des essais de bonnes chaussures, on a des chandails, des vêtements de sport , a poursuivi Mme Gagné.

En tant que partenaire principal, Rio Tinto fournit la somme de 30 000 $.

La santé, la sécurité et l'environnement, ce sont des valeurs pour notre entreprise, pour prendre soin de nos employés. S'impliquer dans ce genre de programme là, c'est très important pour nous autres , a affirmé Martin Lavoie, directeur des opérations aux usines de La Baie et de Laterrière, Rio Tinto Aluminium.

La multinationale est partenaire de la Fondation Santé Jonquière depuis 20 ans.

Des pairs aidants

Lors de la conférence, Sonia Duperré, qui est paire aidante pour le centre L'Escale de Jonquière, a témoigné de l'impact de l'exercice physique dans sa vie.

Pour elle, la marche représente un exercice complet. Elle surmonte des douleurs reliées à de l'arthrite sévère pour la pratiquer, depuis qu'elle s'est sortie d'une importante période dépressive il y a plusieurs années.

Aujourd'hui, elle aide les autres en tant que paire aidante.

Le rétablissement, ce n'est pas quelque chose de seul dans son coin. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a le traitement oui, mais il n'y a pas que le traitement. [...] Se rétablir au niveau du regard, que quelqu'un vous approche avec respect, avec un bon regard sur vous, bien ça c'est aidant. Et qu'il vous amène dans une activité de plaisir, ça c'est très aidant encore , a-t-elle partagé.

Sonia Duperré pourra donc accompagner les personnes aux prises avec diverses problématiques en santé mentale ou en dépendance par l'entremise de différentes activités.

D'après un reportage de Laurie Gobeil