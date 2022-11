Stationnement dans les rues l’hiver : Saguenay ne compte pas modifier sa réglementation

La Ville de Saguenay ne compte pas modifier son règlement qui interdit de stationner un véhicule la nuit dans les rues l’hiver, alors que plusieurs estiment qu'il est trop sévère et qu'il devrait être modifié.

L’interdiction de se stationner dans les rues la nuit entre minuit et 7 h l’hiver entrera en vigueur mardi à Saguenay, jusqu’au 1er avril.

Cette réglementation appliquée pendant près de cinq mois vise à faciliter les opérations de déneigement.

Certains citoyens estiment que Saguenay pourrait utiliser des textos pour demander aux citoyens de déplacer leur véhicule lorsque cela est nécessaire dans leur quartier, comme cela se fait par exemple dans les grands centres.

Ça pourrait juste être en fonction quand il y a un besoin. Comme là, c'est demain, mais il pourrait ne pas y avoir de neige pendant deux semaines et on ne pourra quand même pas se stationner dans les rues , a exprimé une citoyenne.

L'interdiction de stationner un véhicule dans la rue la nuit à Saguenay pendant l'hiver vise à faciliter les opérations de déneigement. Photo : Radio-Canada

Je pense qu'il y a moyen de moderniser ça, parce que c'est arriéré, a-t-elle ajouté. Il existe des modèles dans d'autres villes qu'on pourrait juste appliquer ici.

Peut-être faire du sur-mesure?, a proposé un citoyen rencontré. Lorsqu'une tempête est annoncée, pourquoi ne pas envoyer un message sur les cellulaires disant : "Cette nuit, les conditions météorologiques vont être beaucoup plus difficiles, alors exceptionnellement, pour 24-48 heures, on vous demande de trouver un autre stationnement légal pour votre auto."

Des possibilités étudiées

Saguenay n’a toutefois pas l'intention de modifier à court terme sa réglementation, mais une réflexion générale est en court.

Par rapport aux méthodes de contact auprès des citoyens, on le voit que c'est un défi, autant pour les opérations de déneigement que pour d'autres situations, comme des avis de bouillir ou des avis d'interruption électrique. Oui, il y a des réflexions qui sont en cours, du travail à l'interne pour voir si on peut passer aux textos, en plus des appels, parce qu'on sait que c'est populaire , a expliqué le porte-parole de la municipalité, Dominic Arseneau.

Deux secteurs font cependant l'objet d'une exception en raison d’un projet pilote qui a été implanté dans les dernières années dans la rue de l’Hôtel-Dieu, à Chicoutimi, et dans la rue du Pont dans le secteur nord de Chicoutimi.

Il y a deux tronçons de rue dans l'arrondissement de Chicoutimi qui, depuis sept ou huit8 ans, vivent un projet pilote qui permet le stationnement en tout temps en période hivernale. [...] Ça répond à des problématiques très particulières d'édifices à logements qui n'ont vraiment aucun espace de stationnement , a précisé Dominic Arseneau.

Saguenay n’a toutefois pas l’intention d’étendre le projet pilote à d’autres rues.

La rue de l’Hôtel-Dieu à Chicoutimi fait partie des deux secteurs qui font l'objet d'une exception à Saguenay pour le stationnement pendant la nuit l'hiver. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Difficulté à trouver un autre stationnement pour certains

Pour certains citoyens, il n’est cependant pas facile de trouver d'autres espaces de stationnement pendant la nuit.

Ceux qui se stationnent dans la rue ne le font pas par plaisir. C'est par nécessité. Quand tu n'as qu'une seule place de stationnement et que tu as deux autos, c'est compliqué , laisse tomber un citoyen.

On manque de places parce qu'on est plusieurs dans le bloc appartement et on a tous des voitures. Il faut qu'on trouve des solutions pour se trouver une place , a expliqué une jeune femme.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche