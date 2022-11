Le projet totalise un investissement de 45 millions de dollars pour l'entreprise. Miralis va construire une deuxième usine sur son site de production à Saint-Anaclet-de-Lessard qui va permettre à la compagnie d'entrer dans l'ère 4.0 . Cette nouvelle usine sera en grande partie automatisée.

« Ça fait 10 ans qu’on travaille sur ce projet. » — Une citation de Daniel Drapeau, président-directeur général pour Miralis

Pour ce qui est de l’usine à Québec, des comptoirs en pierre ultracompacte y seront produits. L’entreprise d'armoires va donc diversifier ses activités avec l’acquisition d’équipements spécialisés pour fabriquer ce nouveau matériau utilisé en cuisine, qui est plus résistant que le quartz.

Miralis est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’armoires de cuisine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Prendre de l'expansion en contexte de pénurie de main-d’œuvre

Miralis compte à ce jour 265 employés. Ces deux projets créeraient une quarantaine d’emplois supplémentaires. Le président-directeur général de l'entreprise, Daniel Drapeau, a confiance qu’il parviendra à pourvoir les postes.

On est capable de gérer ça. En proportion, la nouvelle usine va demander beaucoup moins de monde pour fabriquer presque la même quantité de produits. Donc on va être capable de poursuivre nos activités actuelles et de rentrer dans un monde beaucoup plus moderne , explique le PDG .

Produire malgré un ralentissement économique

L'entreprise investit à un moment où l'économie ralentit en raison des poussées inflationnistes. Daniel Drapeau assure que le carnet de commandes est rempli jusqu’en février 2023, même s’il observe bel et bien un ralentissement.

Daniel Drapeau, le président-directeur général de la compagnie Miralis de Saint-Anaclet-de-Lessard Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il y a eu un gros boom dans le secteur de la rénovation dans les dernières années. Là, on voit un retour à la normale, peut-être même un ralentissement. Mais l’important, c’est de bien gérer, d’être prudent et d’avoir les bons partenaires , mentionne l’homme d’affaires.

Entrer dans l’ère 4.0

Le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, était présent à l’annonce en compagnie de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina.

Cette dernière a tenu à dire que le gouvernement du Québec, ainsi qu’Investissement Québec, peuvent aider les entreprises qui le souhaitent, à se moderniser. Je pense qu’il y a une prise de conscience sur le virage technologique [...] et les entreprises veulent le faire , croit la députée de Rimouski pour la Coalition avenir Québec.

Si on veut continuer à produire localement, avoir les emplois de manufacture au Québec, on n’a pas le choix d’entamer ce virage-là , a ajouté le ministre de l’Économie, Christopher Skeete, lors de la conférence de presse lundi.

La construction de la nouvelle usine à Sainte-Anaclet-de-Lessard est déjà entamée et l’ouverture est prévue en 2023.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse.