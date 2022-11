Sault Sainte-Marie amorce la fin du plastique à usage unique

Ce règlement s’applique pour le moment aux commerces et aux restaurants, mais pas aux commerces en vrac ni pour les sacs pour des besoins médicaux et sanitaires.

En février 2023, ce sera au tour des contenants de plats pour emporter, aux pailles, aux ustensiles jetables en plastique et aux bâtons d’être interdits.

Selon le règlement municipal adopté le 8 août 2022, des amendes pour les commerces récalcitrants sont aussi au menu, de 500 $ par jour à 10 000 $ pour les commerces récidivistes.

Mais ces amendes ne seront en vigueur qu’à partir d’août 2023, une période de flottement pour que la population et les commerces soient plus familiers avec le règlement selon Emily Cormier, coordonnatrice au développement durable pour la Ville de Sault-Sainte-Marie.

Sault-Sainte-Marie donne un coup de barre pour réduire les déchets de plastique à usage unique. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

Je pense que c'est nécessaire d'avoir une période d'éducation, on a créé un site web, avec différentes informations comme les moments où les différentes choses seront interdites , dit-elle.

Sur une nouvelle page du site internet de la municipalité, on présente l’échéancier complet qui a mené à l’adoption du règlement municipal, ainsi que les produits qui sont bannis et l’échéancier pour la suite.

Le plan de Sault-Sainte-Marie s’amorce un peu plus d’un mois avant celui du gouvernement fédéral, qui prévoit l’interdiction de la fabrication et l’importation pour la vente au Canada des sacs d’emplettes, des ustensiles, des récipients alimentaires, des bâtonnets à mélanger et des pailles le 20 décembre 2022.

Le plan d’Ottawa prévoit une interdiction totale d’importation de vente d’exportation de tous produits de plastique à usage unique d’ici le 20 décembre 2025.

Des changements qui arrivent vite pour les restaurateurs

Tony Elenis, PDG de l'Association des restaurants, hôtels et motels de l'Ontario, affirme d’emblée que son industrie est prête à embrasser ces changements au nom de l’environnement.

Il estime toutefois que les restaurateurs devront faire ces changements dans un environnement qui leur est défavorable.

Beaucoup de restaurateurs sont encore sous pression, que ce soit en raison de l’inflation, de la pénurie de main-d’œuvre ou encore des prêts qu’ils ont reçus pendant la pandémie qu’ils doivent maintenant rembourser , explique-t-il.

Trouver, puis remplacer ces contenants par d’autres est un coût supplémentaire, qui vient alourdir les frais que les restaurants doivent déjà payer , ajoute-t-il.

Tony Elenis est le PDG de l'Association des restaurants, hôtels et motels de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

M. Elenis réitère que les changements doivent se faire, mais il prône la patience de la part des dirigeants, notamment ceux comme Sault-Sainte-Marie qui mettent en place un plan plus rapidement que le gouvernement fédéral.

Attendez la mise en place du plan du gouvernement fédéral et mettez en place un plan pour soutenir les restaurants pour permettre cette transition , demande-t-il.

Il propose aux décideurs de mettre en place des mesures qui vont aider les restaurants à s’approvisionner avec des contenants qui ne sont pas faits de plastique à usage unique.

Questionnée à savoir si Sault-Sainte-Marie prévoit mettre en place un programme pour soutenir les restaurateurs qui doivent changer de plats en février, Emily Cormier affirme que le règlement dans sa forme actuelle ne prévoit pas ce type de mesure.