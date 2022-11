Une bonne journée pour les producteurs de lait de la région

Ottawa versera 1,7 milliard $ aux producteurs et transformateurs de lait, de volaille et d'œufs du pays au cours des six prochaines années. Les producteurs laitiers obtiennent la part du lion, soit 1,2 milliard de dollars.

Le syndicat estime que les 97 producteurs laitiers de la région recevront environ 80 000 $ en vertu de ce programme de compensation pour les pertes encourues sous la gestion de l’offre.

À la signature de l’entente, on était tristes de voir des tonnes de produits américains entrer au Canada , souligne Michel Robert, président du Syndicat des producteurs de lait de l’Abitibi-Témiscamingue.

« On nous avait promis une compensation et le montant annoncé est celui qui était demandé et accepté. C’est une bonne journée pour l’industrie. » — Une citation de Michel Robert, président du Syndicat des producteurs de lait de l’Abitibi-Témiscamingue

Compétition féroce des États-Unis

Selon M. Robert, l’argent versé aux producteurs pourra servir à mieux s’armer face à la nouvelle réalité vécue depuis la signature de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique en 2020.

L'argent va pouvoir être investi pour nos entreprises afin de se repositionner, se moderniser et améliorer leur situation pour être plus performantes et efficaces au cours des prochaines années, note-t-il. La compétition en provenance des États-Unis est féroce et l’impact est plus grand, compte tenu de la proximité entre les deux marchés et la facilité à faire entrer leurs produits.

Notons que les producteurs de volaille et d’œufs recevront pour leur part une compensation totale de 112 millions de dollars.