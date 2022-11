600 nouvelles places en garderie au Manitoba cet automne

De nouveaux espaces seront créés pour les garderies réglementées sans but lucratif à Portage la Prairie, à Stonewall, dans la Première Nation Peguis et dans les municipalités de Headingley, Macdonald, Ritchot, St. Clements, Morris et Whitemouth, a annoncé lundi la première ministre Heather Stefanson.

Nous reconnaissons que nos communautés grandissent, et il en va de même pour le besoin des familles manitobaines d'avoir accès à des services de garde d'enfants de haute qualité plus près de chez elles. Cela est particulièrement vrai dans les communautés rurales , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Stonewall.

Des installations modulaires, qui coûteront 70 millions de dollars et qui seront financées par l'Entente Canada-Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, seront préconstruites et déplacées vers leurs sites afin que les places en garderie soient disponibles le plus rapidement possible, indique Mme Stefanson.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a annoncé la création de 600 nouvelles places de garderie dans des installations modulaires, lundi dans une conférence de presse à Stonewall. Photo : Radio-Canada

En échange, les Municipalités fourniront un terrain d'au moins 8000 mètres carrés et 15 ans de loyer gratuit, ainsi que l'entretien du terrain, comprenant notamment l'aménagement paysager, le déneigement et les réparations.

Ces services de soutien réduisent les coûts pour les exploitants de garderies, ce qui assure ainsi la viabilité à long terme des garderies , soutient Heather Stefanson.

Le le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Wayne Ewasko, affirme que cette annonce aidera les gens à avoir accès à des services de garde d'enfants plus près de chez eux.

Lorsque vous examinez les endroits qui obtiennent ces neuf premières [installations], dans certains cas, il s'agissait d'endroits qui n'avaient pas de garderie ou manquaient de place en garderie. De nombreuses familles ont dû quitter leur communauté pour avoir accès à des garderies ailleurs , note-t-il.

La mairesse de Stonewall, Sandra Smith, mentionne que la liste d'attente pour les garderies compte des centaines de noms.

Nous sommes une communauté en pleine croissance. Nous avons un nouveau lotissement où de nouvelles familles viennent s'installer, donc le besoin est immédiat ici , a-t-elle dit pendant la conférence de presse.

La province espère construire huit autres garderies modulaires dans le futur, créant ainsi 600 places supplémentaires. À cet effet, elle sollicite en ce moment des propositions.