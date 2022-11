On m’a dit : on pourrait mettre un linge par-dessus le corps de ta mère, puis tu pourrais sortir ses meubles, raconte-t-il. J’ai dit : non, non, ça ne marche pas… C’est humainement inacceptable. Ma mère mérite mieux que ça.

Il dit avoir pressé l’administration de l’établissement pour que le médecin procède à la constatation du décès. Si ma mère est décédée avant minuit, pourquoi qu’après 14 h-15 h le décès n’est pas encore constaté ? , s’indigne-t-il.

Denis Charlebois souhaite que le réseau de la santé s’humanise. Selon lui, le séjour de sa mère a commencé sur des bases difficiles.

Ma mère, il y a un mois et demi, quand elle est sortie de l’hôpital après son traitement, ça pressait de la sortir de l’hôpital pour l’envoyer en CHSLD. Quand je suis venu visiter la journée même, la chambre n’était pas désinfectée, puis c’était sale, pis il n’y avait pas de rideaux. Quand ma mère est arrivée, ils avaient mis les rideaux mais la désinfection n’avait pas été faite , relate celui qui salue le travail du personnel soignant.

Au moment de publier ces lignes, le CIUSSS MCQ n’avait pas rappelé pour répondre aux questions de Radio-Canada.

Avec les informations d’Hélène Lequitte