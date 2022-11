Une nouvelle directrice générale pour l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean

Diane Bouchard, qui part à la retraite, était à l’emploi de l’ AFSL depuis 42 ans.

Depuis plus de dix ans, Stéphanie Pelchat travaille à l’association à titre de responsable des communications et agente de développement.

La nomination de la nouvelle directrice générale par le conseil d’administration a été annoncée par communiqué lundi après-midi.

J’ai commencé à l’association comme responsable des services éducatifs. On était un organisme qui n’avait pas de direction générale, qui n’avait pas d’employés permanents. Maintenant après 42 ans, il y a une direction générale, on est six employés permanents en tout. On a monté, avec l’ensemble du milieu, puis avec mon conseil d’administration, une organisation qui est plus stable avec un financement diversifié , a souligné Diane Bouchard en entrevue.

La directrice générale de l'Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean, Diane Bouchard, quittera en janvier, après 42 ans au sein de l'organisation (archives). Photo : Radio-Canada

Fondée en 1942, l’ AFSL est un organisme sans but lucratif voué à l’éducation, l’information et la sensibilisation de la population régionale à l’importance de la forêt et de son développement durable , indique le site Internet de l’organisme.

Plus de communication

Au fil de sa carrière, Diane Bouchard a constaté que les acteurs du milieu forestier communiquent plus entre eux qu’auparavant.

Ce qui me marque le plus, moi je suis une biologiste de la faune, quand je suis rentrée à l’Association forestière, – comme je l’ai dit au congrès de l’Ordre –, les biologistes avaient leur pavillon à l’Université Laval puis les ingénieurs forestiers aussi. Maintenant, on se parle, on communique, on travaille ensemble, c’est plaisant. On a des formations sur différents aspects, mais on est capable de communiquer puis de faire que la forêt soit mieux gérée et ses différents aspects , a-t-elle indiqué.

Finalement, elle croit que même si le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été scindé, les fonctionnaires devront continuer à travailler ensemble. Il y a désormais le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.