Le Yukon retire sa candidature aux Jeux d’hiver du Canada 2027

Le Yukon retire sa candidature pour accueillir les Jeux d’hiver du Canada 2027 à cause d’un manque de soutien financier de la part du gouvernement fédéral, a annoncé lundi le ministre des Services aux collectivités du Yukon, Richard Mostyn.

Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir poursuivre notre campagne de mise en candidature , indique le ministre Mostyn par voie de communiqué. Notre gouvernement a le devoir de gérer l’argent des contribuables de façon responsable. Il est clair que nous devons donner la priorité au logement, à la santé, à l’éducation et aux changements climatiques pour le bien de tous les Yukonnais , ajoute Richard Mostyn.

La déclaration du ministre jette le blâme sur le gouvernement fédéral, qui ne veut pas débourser plus de 16,75 millions de dollars, dont 3 millions de dollars en coûts d'immobilisation, pour ces jeux estimés à 185 millions de dollars. Richard Mostyn qualifie cela de montant standard fourni à toutes les petites juridictions voulant accueillir les jeux.

Cela représente moins de trois pour cent de la contribution demandée au Canada et moins que les 11 millions de dollars de financement d'immobilisations que la Ville de Whitehorse s’est engagée à contribuer aux jeux , dit-il.

De nouvelles infrastructures espérées

Le comité de mise en candidature des Jeux d’hiver avait mentionné en septembre la nécessité de construire deux infrastructures : un aréna de 3000 places, d’une valeur de 115 millions de dollars, et un village d'athlètes pour héberger 2000 personnes près de l’université du Yukon, estimé à 60 millions de dollars.

Le président du comité de candidature, Piers McDonald, avait qualifié cet événement d’opportunité unique de faire quelque chose à l’échelle nationale.

La mairesse de Whitehorse Laura Cabott. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La Ville de Whitehorse faisait partie du comité de mise en candidature. La mairesse Laura Cabott a dit lundi que la Ville pourrait lancer sa propre mise en candidature, sans l’appui du gouvernement du Yukon, mais que cela serait sans doute improbable.

C’est très décevant, ce montant proposé par le gouvernement fédéral, qui est bien moindre que ce que nous avions prévu, et certainement moindre que ce dont nous avons besoin , a déclaré la mairesse.

« Ce genre de projet est extrêmement cher pour une petite juridiction comme la Ville de Whitehorse et le Yukon. Nous avions vraiment besoin de l'appui du fédéral, et on ne nous l’a pas accordé. » — Une citation de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Laisser un héritage

La campagne du Yukon pour accueillir les Jeux d’hiver du Canada 2027 a été lancée il y a un peu plus d’un an, dans le but de faire revenir à Whitehorse cet événement d’envergure vingt ans après les Jeux d’hiver du Canada de 2007.

Des représentants du gouvernement du Yukon, de la Ville de Whitehorse, de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil des Premières Nations du Yukon avaient donné leur appui lors du lancement de la campagne.

De jeunes athlètes yukonnais lors de la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver en 2007. Le comité de candidature espérait faire revenir pour une deuxième fois les Jeux d'hiver du Canada au Yukon, vingt ans après les jeux de 2007. Photo : Jeux du Canada / Scott Grant

Dès le départ, cette campagne avait été présentée comme ayant le potentiel de laisser un héritage, avec de nouvelles installations sportives et du logement.

Nous avons été clair dès le début, que tous les ordres de gouvernement, incluant le fédéral et le municipal, allaient devoir fournir des contributions substantielles pour que ce projet voie le jour , énonce le ministre Mostyn dans sa déclaration. Il poursuit en disant que sans contribution significative du fédéral en appui à ces jeux, nous n’avons aucune autre option.

Selon la mairesse, Whitehorse aurait pu utiliser les nouvelles infrastructures sportives, et aussi les logements. Sans les jeux, nous n’aurons pas cet investissement de 60 ou 65 millions de dollars en logements ici à Whitehorse , explique Laura Cabott. Mais nous faisons face à une crise du logement. Avec ou sans les jeux, nous devrons combler ce manque de logement.

Avec les informations de Brenda Barnes