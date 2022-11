Santé Canada importe des analgésiques pour enfants afin de pallier la pénurie

Santé Canada a annoncé lundi l'importation d'acétaminophène et d'ibuprofène pour nourrissons et pour enfants, des analgésiques qui devraient être disponibles sur les tablettes des commerces au cours des prochaines semaines.

Le ministère fédéral avait auparavant annoncé qu'il importait ces analgésiques pour enfants mais que ces produits étaient destinés aux hôpitaux.

Santé Canada précise maintenant qu'il a également obtenu la garantie d'un approvisionnement en provenance de l'étranger, qui sera distribué aux pharmacies de détail et communautaires au cours des prochaines semaines .

Le gouvernement fédéral n'a précisé ni la quantité ni l'origine de cet approvisionnement. Toutefois, il assure que toutes ces importations respecteront les normes de fabrication du Canada et seront étiquetées en anglais et en français.

Le ministère demande par ailleurs aux consommateurs de n'acheter que ce dont ils ont besoin afin que les autres parents et les professionnels de la santé aient accès à ces analgésiques.

Cette décision de Santé Canada fait suite à une pénurie de ces médicaments contre la douleur et contre la fièvre chez les enfants au moment où les virus respiratoires syncytiaux font rage auprès des tout-petits. Cette pénurie, qui dure depuis quelques mois, a obligé de nombreux parents et des professionnels de la santé à s'arracher les derniers flacons et même à échanger des informations sur les commerces qui en avaient encore.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a expliqué lundi en conférence de presse au parlement que la demande avait été exceptionnellement élevée au cours de l'été et de l'automne et [qu'elle] continue à s'accroître , car les virus respiratoires ont un impact majeur sur nos enfants, en particulier les enfants plus jeunes .