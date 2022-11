Résidences pour aînés : le Groupe Sélection veut se placer à l’abri de ses créanciers

Dans une déclaration transmise par voie de communiqué, l'entreprise tient à rassurer ses clients et ses résidents. Elle promet que cette procédure n'aura aucun impact sur les opérations dans nos complexes et vise principalement les divisions de la construction, du développement et de certaines entreprises de gestion du groupe .

La compagnie n'a pas fourni plus de détails quant aux sommes impliquées, ou à la durée éventuelle du processus, mais se dit confiante que cette avenue permettra d’amoindrir les impacts de la pandémie, de l’inflation, et des hausses successives des taux d’intérêt des derniers mois, qui ont eu des effets non négligeables sur notre entreprise et nos projets de développement .

Groupe Sélection ne mentionne pas non plus si une partie de ses 5000 employés sera mise à pied.

L'entreprise dit gérer plus de 14 000 appartements pour retraités et multi-résidentiels au Québec.