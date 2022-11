Un nouveau site internet pour mettre en relation employeur et demandeurs d’emploi

Le gouvernement du Manitoba lance le site internet Work in Manitoba  (Nouvelle fenêtre) pour faciliter la recherche d’emploi et aider les entreprises à embaucher. L'utilisation du site sera gratuite aussi bien pour les annonceurs que les candidats.

Les employeurs du Manitoba nous ont dit qu'ils avaient du mal à recruter les talents nécessaires à la croissance de leur entreprise et nous prenons des mesures concrètes pour les aider à surmonter cet obstacle , rapporte dans un communiqué le ministre du Développement économique, Cliff Cullen.

Le site, qui est actuellement partiellement traduit en français, remplacera une précédente plateforme gérée par Dévelopment économique Winnipeg, qui avait pour mission de faciliter les recrutements depuis deux ans.

Promouvoir l’accès rapide à l’emploi

L’annonce de ce site internet s’inscrit dans la stratégie du Manitoba en matière de compétences, de talents et de connaissances, renouvelée en 2021. L’objectif est de promouvoir l’accès le plus rapide possible à l’emploi et d’adapter les formations postsecondaires au marché du travail.

Dans le communiqué d’annonce de ce nouveau portail d’emploi, le gouvernement du Manitoba affiche aussi son ambition de faciliter le recrutement de talents à l’international.