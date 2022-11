Paris abritera en 2026 la plus grande collection d’œuvres de Giacometti

Situé dans l'ancienne gare des Invalides et les sous-sols de l'esplanade, ce nouveau lieu de 6000 m2 sera doté d'un musée présentant en permanence et par roulement une grande partie des quelque 10 000 œuvres de Giacometti rassemblées par la Fondation.

La plupart de ces sculptures, peintures, dessins et objets d'art décoratif ne sont actuellement pas accessibles au public, comme l'a souligné Catherine Grenier, directrice de la fondation créée en 2003 à Paris par la veuve de l'artiste, Annette Giacometti.

Le musée-école abritera aussi des expositions d'art moderne et contemporain en lien avec l'esprit de Giacometti et une école de création non professionnalisante s'adressant à tous, enfants et adultes, expérimentés ou novices , a-t-elle ajouté.

Alberto Giacometti dans son atelier vers 1951 Photo : Parks / Gordon Parks

Rénovations majeures sur le site des Invalides

L'Institut Giacometti, situé dans le 14e arrondissement de la capitale française, restera en place, mais ses activités seront repensées , a indiqué Mme Grenier.

L'endroit abrite actuellement l'atelier de Giacometti, d'une vingtaine de mètres carrés, qui sera transféré dans le futur musée.

Le bâtiment de l'ancienne gare des Invalides et ses annexes souterraines, créés à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, seront entièrement rénovés dans le cadre d'un programme de la Ville de Paris.

L'architecte et urbaniste Dominique Perrault imaginera la transformation de ce site.

Un artiste majeur de l'entre-deux-guerres

Alberto Giacometti est né en 1901 dans une famille d'artistes dont le père, Giovanni Giacometti, était un peintre postimpressionniste reconnu. Il s'est donc initié très tôt à la peinture.

En 1922, le jeune artiste s'est installé à Paris pour étudier la sculpture. Il y est resté jusqu'au moment de sa mort, en 1966. Son œuvre, qui traverse le début du 20e siècle, est fortement marquée par les deux grandes guerres.