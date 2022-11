Crise dans les urgences : des pédiatres appellent à une meilleure prévention parentale

Ce qu'on veut que les parents retiennent, c'est les bonnes pratiques , lance sans détour la Dre Lise Bélanger, cheffe de département de pédiatrie au CISSS de Chaudière-Appalaches. Elle constate une pression anormalement élevée et précoce à l'urgence depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en prévention? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à la situation? C'est extrêmement important , rappelle la spécialiste.

Les mesures de prévention sont pourtant loin d'être nouvelles. Une meilleure utilisation de la vaccination permettrait d'éviter une visite à l'urgence et la pression sur les urgences, qui ne semble pas vouloir faiblir avec la cohabitation du virus respiratoire syncytial, la COVID et l'Influenza.

« Là, les gens oublient la vaccination COVID, la vaccination influenza. On en parle moins, alors que les 6 mois à 5 ans peuvent être vaccinés par la COVID, les 6 à 23 mois pour l'influenza. Les parents des moins de 6 mois peuvent aussi être vaccinés. » — Une citation de Dre Lise Bélanger, cheffe de département de pédiatrie au CISSS de Chaudière-Appalaches

Lise Bélanger est cheffe de département de pédiatrie au CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

On demande aux parents de ne pas oublier ces options-là. Le milieu hospitalier n'est pas l'endroit où on se fait vacciner. C'est dans les CLSC ou dans les centres de vaccination , rappelle la pédiatre.

Évitez les lieux publics

Le fait de se laver régulièrement les mains et d'éviter les lieux publics avec un petit bébé peut aussi être la meilleure façon d'éviter le pire.

Actuellement, on informe tous les parents qui quittent l'hôpital avec un nouveau-né, prématuré ou non [...], de ne pas fréquenter les lieux publics, de ne pas amener l'enfant à l'épicerie, au centre d'achats, à la pharmacie, parce que la transmission est trop élevée , prévient Dre Bélanger.

Même son de cloche chez Marie-Claude Roy, présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Il faut que comme citoyen, comme parent de jeunes enfants, je les protège : j'évite les lieux publics, les rassemblements, surtout si je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade , croit-elle.

« Je pense qu'il faut qu'il faut qu'on se responsabilise de cette façon-là. » — Une citation de Marie-Claude Roy, présidente de l'Association des pédiatres du Québec

L'objectif n'est pas d'inciter la population à éviter les urgences. La majorité des patients qui se présentent à l'urgence actuellement sont vraiment des gens qui ont besoin de venir à l'urgence [...] Mais il y en a aussi qui ont des symptômes très légers et pourraient être vu par d'autres ressources , réitère Dre Bélanger.

Le Collège des médecins recommande le port du masque dans les lieux publics pour lutter contre la hausse des virus respiratoires chez les enfants. Photo : getty images/istockphoto / PeopleImages

On évite de consulter trop tôt , ajoute Dre Roy. Il faut cibler le moment où on consulte, se laisser les 72 heures de fièvre avant de se poser la question, surtout si l'état de notre enfant nous permet d'attendre. S’il y a une inquiétude, on n’hésite pas à le faire.

Les pédiatres rappellent notamment que les difficultés respiratoires, une difficulté à boire et à uriner, une fièvre supérieure à 38 degrés devraient être vues à l'urgence, particulièrement chez les 3 mois et moins.

Les hôpitaux pédiatriques composent avec des volumes sans précédent aux urgences alors que l'hiver approche. Les spécialistes réclament un plan d'action pour assurer un équilibre entre les besoins des enfants et ceux de la population vieillissante.

À titre, d'exemple, le taux d'occupation est grimpé jusqu'à 150 % au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval au cours des derniers jours.