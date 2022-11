Les Tortues Ninja de Tribute Games en lice pour deux prix aux Game Awards

Néanmoins, c’est God of War: Ragnarök qui part favori des Game Awards, avec neuf nominations, dont celle dans la catégorie grand prix du jeu de l’année . Le titre se mesurera à Elden Ring, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray et Xenoblade Chronicles 3.

Horizon Forbidden West, Stray et Elden Ring suivent de près Ragnarök avec sept sélections chacun. Ces jeux s’affrontent dans plusieurs catégories, dont celle de la meilleure direction artistique.

Le Canada discret

Le Canada et le Québec se font rarement aussi discrets pour cette grande cérémonie de jeux vidéo. Outre les Tortues Ninja de Tribute Games, on trouve parmi les nommés le jeu de soccer FIFA 22, fait par Electronic Arts Vancouver, qui est en lice pour obtenir un prix (soit celui du meilleur jeu sportif).

Le titre vancouvérois I Was a Teenage Exocolonist, de Northway Games, pourrait remporter un prix dans la catégorie jeu avec une incidence sociale .

Le jeu Call of Duty: Modern Warfare II, conçu en partie à Québec, pourrait gagner quatre prix, dont celui du meilleur jeu d’action.

Un nouveau prix

Les Game Awards 2022 inaugureront un nouveau prix pour la meilleure adaptation de jeu vidéo. Parmi les productions sélectionnées, on compte les séries Netflix Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners et The Cuphead Show!. Uncharted et Sonic the Hedgehog 2 sont aussi en lice.

Le prix de la meilleure adaptation est un moyen pour l'industrie du jeu et ses fans de saluer les œuvres créatives qui adaptent de manière authentique nos séries de jeux préférées et y ajoutent souvent de l'histoire et du contexte , a déclaré Geoff Keighley, créateur et producteur exécutif des Game Awards.

Les adeptes de jeux vidéo peuvent dès maintenant passer au vote en ligne sur la plateforme Discord  (Nouvelle fenêtre) .

La cérémonie des Game Awards se tiendra le 8 décembre prochain au Microsoft Theater de Los Angeles. La soirée, qui inclut des dévoilements en première mondiale, des annonces et des prestations musicales, sera diffusée en direct dans le monde entier sur une quarantaine de plateformes vidéo numériques, dont YouTube, Twitch, Twitter, Facebook et TikTok Live.

L’an dernier, le spectacle des Game Awards a enregistré 85 millions de vues en direct dans le monde.

La liste complète de la sélection 2022 des Game Awards peut être consultée en ligne.  (Nouvelle fenêtre)