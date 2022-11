Escroquée de près de 11 000 $, une étudiante étrangère craint pour la suite de ses études

Étudiante en maîtrise, la jeune femme de 27 ans nouvellement arrivée au Canada reçoit un appel téléphonique le 20 octobre d'une personne prétextant que quelqu'un aurait usurpé son compte Amazon pour effectuer des achats en ligne et ouvrir des comptes bancaires dans différents pays.

Parisa Ghanbari n'achète pas sur ce site marchand, mais lorsque la personne au téléphone lui dit que son nom figure sur une liste de criminels, elle est prise de panique et n’a alors d’autre choix que de suivre les injonctions, raconte-t-elle.

Son interlocuteur l’exhorte à agir immédiatement pour effacer son nom de la liste. Pendant ce temps, elle reçoit un autre appel d’une personne s’identifiant comme un agent du gouvernement fédéral. Parisa Ghanbari recherche l'appelant en ligne et tombe sur un site web d'apparence officielle, qui a depuis été supprimé, où figuraient le nom et le numéro de téléphone de ce dernier.

Au téléphone, la personne lui demande d'effectuer deux retraits en espèces de son compte bancaire et de déposer l'argent dans un guichet automatique bitcoin situé dans un magasin du centre-ville, à des fins, lui dit-elle, de vérification et de protection. L'homme lui aurait également demandé de ne parler à personne de la transaction en cours.

Submergée par la peur

Je sais que ça n'a pas de sens , reconnaît la jeune étudiante, qui dit avoir été tellement tétanisée à ce moment-là qu’elle pouvait croire à n’importe quoi, d’autant plus qu'elle ajoute : Pour être honnête, je ne sais pas comment les choses fonctionnent dans ce pays.

Après avoir effectué les dépôts, l'appelant lui a assuré que tout allait bien et qu'elle recevrait bientôt son argent. Quelques heures plus tard, après avoir discuté de l'incident avec un proche, elle se rend compte qu'elle a été victime d'une arnaque de 10 900 $, un montant censé couvrir les frais de scolarité de son deuxième semestre.

Parisa Ghanbari dit avoir soupçonné que quelque chose ne tournait pas rond dans cette affaire, et avoir pleuré au moment d’effectuer la transaction, mais elle explique que c’est la peur qui l'a empêchée de s'exprimer. Elle dit par ailleurs connaître certains types d'escroqueries, comme l'hameçonnage, mais souligne n’avoir jamais entendu parler d'escrocs prétendant être des agents du gouvernement et n'avoir jamais vu de guichet automatique pour bitcoin.

Une fraude en hausse de 130 % au pays

La jeune étudiante dit avoir signalé sa mésaventure à la police, mais celle-ci lui a signifié que rien ne pouvait être fait, car elle avait déjà déposé l'argent et que les escrocs sont à l'extérieur du pays. Parisa Ghanbari dit avoir également signalé l'escroquerie à Concordia, l’université où elle étudie, et que celle-ci lui a accordé un échelonnement du paiement de ses droits de scolarité et évoqué la possibilité de lui accorder une bourse d’études.

Elle dit par ailleurs que l’établissement a envoyé un courriel d'avertissement d'escroquerie à ses étudiants. En tant qu'étudiante étrangère peu familière des systèmes au Canada, Parisa Ghanbari souhaite que les universités sensibilisent leurs étudiants aux tactiques d’escroquerie en vogue.

La présidente de l'Association des étudiants de Concordia (CSA), Navleen Kaur dit que le syndicat des étudiants prévoit de se pencher sur le sujet. Un porte-parole de l’Université Concordia indique quant à lui que l’établissement a renforcé sa communication avec les étudiants sur la façon de se protéger contre la fraude dans différentes situations.

Les activités frauduleuses sont difficiles à suivre, mais les statistiques du Centre antifraude du Canada suggèrent qu'elles sont en augmentation. Le centre dit avoir reçu plus de 100 000 signalements de fraude l'an dernier, soit une augmentation de 130 % par rapport à 2020. De janvier à fin septembre de cette année, plus de 43 000 victimes ont perdu 362,7 millions de dollars à cause de la fraude.

Avec les informations de Madeleine Cummings