La Société médicale du Nouveau-Brunswick plaide pour le retour du masque

La recrudescence du nombre d’infections respiratoires au Nouveau-Brunswick inquiète la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) et ses médecins. Ils encouragent la population à reprendre leurs bonnes habitudes avec le masque.

Le virus respiratoire syncytial (VRS), la COVID-19 et la grippe sont responsables de l’augmentation de personnes souffrant de problèmes respiratoires et qui sont à la recherche de soins, dit la SMNB . Elle ajoute que l’arrivée du temps froid n’a rien de rassurant.

Nous prévoyons que l’automne et l’hiver seront particulièrement difficiles , indique dans un communiqué la présidente de la SMNB , la Dre Michèle Michaud.

La SMNB rappelle que les doses de vaccins de rappel de la COVID-19 et les mesures sanitaires bien connues depuis la pandémie (lavage de main, port du masque dans les lieux intérieurs, désinfection des surfaces) aident à réduire la propagation de ces maladies contagieuses.

Les urgences pédiatriques débordent au Canada

La demande de la SMNB survient au même moment qu’une tendance au sein des urgences pédiatriques du Canada inquiète.

Dans plusieurs provinces, de nombreux enfants se retrouvent aux soins intensifs en raison de problèmes respiratoires. La situation est particulièrement criante en Ontario, où le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a d’ailleurs fortement recommandé lundi le port du masque dans les espaces publics intérieurs.

Au Québec, le Collège des Médecins du Québec recommande de nouveau le port du masque dans les endroits publics.

En Nouvelle-Écosse, les admissions à l’hôpital pour enfants IWK à Halifax inquiètent aussi. Il y a eu 361 hospitalisations pédiatriques au mois d’octobre, une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente. Environ un enfant sur cinq venait du Nouveau-Brunswick.

L'entrée des urgences à l'hôpital pour enfants IWK à Halifax, le 2 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Au Nouveau-Brunswick, les deux réseaux de santé signalent également une augmentation des hospitalisations liées au VRS .

Le réseau de santé Horizon a compté, au cours du mois d’octobre, 18 hospitalisations pédiatriques en raison du VRS .

Le réseau de santé Vitalité confirme également cette tendance et indique constater une augmentation des cas hospitalisés et des consultations à l’urgence chez les enfants depuis quelques semaines. La sévérité des symptômes est aussi plus prononcée qu’à l’habitude.

Avec les renseignements de Margaud Castadère