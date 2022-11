Elon Musk coupe dans le personnel affecté à la modération sur Twitter

L’entreprise a annoncé au début du mois qu’elle procéderait à des licenciements massifs afin d’améliorer sa santé financière, qui était déjà fragile avant que l’entrepreneur milliardaire ne l’endette davantage pour financer son rachat.

Mais en plus de sabrer dans son personnel à temps plein, l'entreprise a fait des coupes également chez les sous-traitants et sous-traitantes de l’entreprise, selon ce que des médias ont rapporté la fin de semaine dernière.

Twitter et d’autres grands réseaux sociaux comptent en grande partie sur des personnes recrutées par le biais d'agences pour faire la chasse aux contenus haineux et répréhensibles, et ce, partout dans le monde.

Environ 3000 personnes auraient été renvoyées samedi, selon la professeure associée à l’Université de Californie à Los Angeles Sarah Roberts, spécialiste en modération de contenus.

Twitter n’a pas révélé de chiffres à cet effet, et les relations publiques de l’entreprise ne répondent pratiquement plus aux demandes des médias depuis la prise de contrôle d’Elon Musk, le 27 octobre.

Plusieurs personnes contractuelles ont mentionné avoir eu vent de leur propre renvoi d’abord en lisant des articles dans les médias sur le sujet.

Interrogée par l’Associated Press, Melissa Ingle, une sous-traitante de Twitter, dit s’être doutée de la situation lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait plus accéder à ses courriels samedi soir. Deux heures plus tard, son agence lui annonçait la mauvaise nouvelle. Elle était une experte en mégadonnées qui travaillait à développer des algorithmes pour trouver des contenus donnant dans la désinformation sur Twitter.

J’adore la plateforme, et j’ai vraiment aimé travailler pour l’entreprise et tenter de la rendre meilleure, a-t-elle raconté. Et j’ai vraiment peur de ce qui passera à travers les mailles du filet [de la modération] dorénavant.

Depuis son rachat de Twitter, Elon Musk envoie des signaux contradictoires sur la direction éditoriale qu’il prendra quant à la modération des contenus. Se présentant comme champion de la liberté d’expression, il dit vouloir assouplir les règles, mais tente en même temps de rassurer les publicitaires et les organisations civiles qui craignent de voir la haine devenir monnaie courante sur Twitter.