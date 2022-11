Une longue marche de 2000 km attend le Magogois Sébastien Jacques

C'est en Italie que l'athlète courra ces quelque 2000 km à compter de ce mercredi. Je commence vraiment au nord de l'Italie, tout près de la douane suisse pour terminer dans les Pouilles, dans la mer , a-t-il raconté.

L'ancien champion de tennis en est pas à son premier défi spectaculaire. Après avoir subi une délicate intervention chirurgicale en Californie, il avait décidé de parcourir 5000 kilomètres à pied aux États-Unis. À l'époque, les médecins lui avaient dit qui lui serait difficile de marcher plus d'une quinzaine de minutes chaque jour. Finalement, c'est tout un pied de nez qu'il leur a fait alors qu'il a été capable d'enfiler plus d'une quarantaine de kilomètres chaque jour pendant six mois. Au total, il avait amassé 100 000 $ pour défrayer les coûts de sa chirurgie.

Cette fois, le Magogois souhaite remettre les sommes qu'il récoltera à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Oui, c'est à Montréal, mais ils aident des enfants de partout au Canada. Je trouve ça touchant et c'est vraiment pour faire sourire ces enfants-là.