Opération policière à Saint-Jean-sur-Richelieu : l’accusé libéré sous conditions

Il est accusé d'avoir proféré des menaces.

M. Frappier devra verser une caution de 500 $, en plus de s'engager à ne pas retourner au cégep ni à s'en approcher à moins de 200 mètres. Il devra également s'abstenir de porter de l'équipement militaire. Il lui est de plus interdit de posséder des armes et de changer d'adresse.

On ignore s'il existe des liens plus directs entre l'accusé et le plaignant dans cette affaire.

M. Frappier, qui comparaissait par vidéoconférence, a accepté ces conditions de remise en liberté et devra revenir au tribunal le 16 janvier prochain.

Aperçu alors qu'il faisait preuve d'un comportement suspect, notamment en raison du port de ce qui ressemblait à une veste pare-balles, Simon-Olivier Frapper a déclenché une vaste opération policière, vendredi dernier, au cours de laquelle des centaines d'étudiants et de membres du personnel sont demeurés confinés pendant plusieurs heures à l'intérieur du cégep.

M. Frappier a été arrêté en milieu de matinée, sans autres incidents.

Avec les informations de Danielle Kadjo