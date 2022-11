250 jours avant le coup d’envoi de la Finale des Jeux du Québec à Rimouski

Un chronomètre numérique a été inauguré lundi midi au centre-ville de Rimouski. Le comité organisateur souhaite ainsi rallier les Rimouskois et les Rimouskoises et faire monter la fébrilité à l’approche de l’événement.

Les organisateurs soulignent que le travail ne fait que commencer, alors que la Finale se tient dans près de huit mois.

« Dans les prochains mois, les gens vont nous voir de plus en plus. » — Une citation de Chantal Pilon, directrice générale de la finale des Jeux du Québec à Rimouski

Un budget serré

Chantal Pilon soutient que l’inflation n’épargne pas l’organisation des Jeux. On parle de 72 000 repas qu’on devra faire pendant 10 jours. Donc c'est certain que pour l’alimentation et l’essence, on est directement touchés. Mais on surveille, [de façon] très serrée le budget , explique la directrice générale.

Chantal Pilon sent la fébrilité monter à 250 jours de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

250 Mini-Mouskis pour 250 jours

Lors de la conférence de presse lundi, les organisateurs en ont profité pour annoncer la mise en vente de 250 peluches à l’effigie de Mouski, la mascotte officielle. Les Mini-Mouskis sont vendus en prévente et pourront être récupérés à la mi-décembre. Les profits permettront de financer l’accueil des jeunes athlètes.

En tout, 250 Mini-Mouskis sont en vente au coût de 25 $. L'argent récolté servira à financer l'organisation des Jeux. Photo : Images : Jeux du Québec

Également, sur les 300 bénévoles organisateurs, la direction recherche toujours 40 personnes qui viendront donner un coup de main dès janvier. C’est un total de 2500 bénévoles qui assureront le bon déroulement des 57e Finale des Jeux du Québec.

On dépasse déjà les 800 personnes intéressées. On sent que la population est prête , conclut la directrice générale adjointe et responsable des communications et de la mobilisation, Catherine Lussier.