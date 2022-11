Tempête Nicole : du bois s’accumule à la plage de Grande-Anse

Le Nordet, ce vent soufflant du nord-est, et les grandes marées ont poussé à l’ouest du quai de Grande-Anse, au Nouveau-Brunswick, une impressionnante quantité de bois, lors de la tempête Nicole.

Conrad Landry, résident de la Péninsule acadienne, marche souvent sur la côte et depuis toujours, il voit des billots de bois venir et partir au gré des vents et marées, de Grande-Anse jusqu’à la pointe de Maisonnette.

La quantité qui s’est accumulée près de la cantine du quai de Grande-Anse depuis la récente tempête Nicole est pourtant bien plus grande qu’à l’habitude.

Les billots s’étalent sur environ 300 pieds, et, selon Conrad Landry, le bois qui gêne une partie de cette plage touristique risque d’être encore là cet été.

Un muret de roches a empêché le bois d’aller plus loin lors de la tempête Nicole, dit-il.

Ça a accumulé dans le coin et ça à rester là […] Il est comme protégé de toute [le bois], la manière qu’il est installé, même le Noroît [vent venant du nord-ouest] n’ira pas le chercher , avance Conrad Landry, qui croit que ce sont les vents de la tempête Fiona qui ont initialement accumulé tout ce bois.

Le village tente de trouver une solution, dit la mairesse

La mairesse du village de Grande-Anse, Thérèse Haché, indique que la municipalité est au courant de la grande quantité de bois qui se retrouve sur la plage de Grande-Anse.

Heureusement que c’est trop froid pour aller utiliser les plages et aller pour une baignade , dit-elle. On est en train de regarder de quelle façon on peut régler cette situation-là.