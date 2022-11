Pourquoi le transport en commun n’est-il pas un service essentiel à Lévis?

Contrairement à leurs collègues de Québec et de Montréal, les chauffeurs de la Société de transport de Lévis (STLévis) n’ont pas l’obligation d’assurer des services essentiels en cas de grève, n’en déplaise à leur employeur et à la clientèle qu’ils desservent. La raison? Un conflit de travail à la STLévis, sans égard à sa durée, ne présente aucun « danger réel » pour la santé ou la sécurité publique.

La grève de 24 heures observée lundi par les chauffeurs de la STLévis a entraîné l’annulation de tous les parcours d’autobus sur la Rive-Sud. Seuls les services liés au transport adapté et ceux confiés en sous-traitance à l’entreprise Autocars des Chutes ont été maintenus.

S’il n’en tenait qu’à la STLévis , ses chauffeurs seraient assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève. Selon la société de transport, une interruption du service d’autobus inciterait jusqu’à 3000 usagers à prendre leur voiture pour circuler sur les ponts séparant Québec et Lévis.

Les chauffeurs de la STLévis étaient en grève lundi. Photo : Radio-Canada

Cet ajout de véhicules sur le réseau routier, plaide la STLévis , entraînerait une congestion telle sur les axes routiers traversant Lévis d’est en ouest qu’elle nuirait à la circulation des véhicules d’urgence durant les heures de pointe. Autrement dit, la santé ou la sécurité publique serait compromise en cas de grève.

Pas de danger, dit le tribunal

Le Tribunal administratif du travail (TAT) ne partage toutefois pas cet avis. Dans une décision rendue le 2 décembre dernier, il a reconnu qu’une grève des chauffeurs d’autobus pouvait provoquer une augmentation de la circulation automobile sur les parcours interrompus, dont ceux traversant les ponts reliant Lévis et Québec. Il précise cependant qu'un tel accroissement n'entraînerait pas de danger pour la santé ou la sécurité publique puisque les véhicules d’urgence n’y circulent pas ou très peu.

Ces deux villes ont leurs propres services de santé, de police et de lutte contre les incendies. Certains transports ambulanciers sont effectués d'une rive à l’autre, mais de manière exceptionnelle, et la population de Lévis n’en dépend pas pour recevoir les soins de santé , peut-on lire dans la décision du Tribunal.

Les usagers de la STLévis ont dû se rabattre sur un autre mode de transport que l'autobus lundi. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Ce dernier rappelle également que seules les entreprises desservant des populations de plus de 350 000 personnes sont assujetties à l’obligation de maintenir des services. Ce n’est pas le cas de la STLévis , qui dessert environ 150 000 habitants.

Sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2021, les chauffeurs d’autobus de la STLévis ont tenu lundi leur première journée de grève en 42 ans. Ils ont voulu montrer à leur employeur qu’ils n’hésiteront pas à recourir à des moyens de pression plus soutenus si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

Des permanences et la fin de la sous-traitance

Le Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud ( CSN ) réclame le statut d’employé permanent pour l’ensemble de ses membres et la fin du recours à la sous-traitance. Il y voit le meilleur moyen d’attirer et de retenir des chauffeurs, des conditions essentielles à la prestation d’un service de qualité à la population, selon lui.

Il y a une bonne distance qui nous sépare [par rapport à ces deux éléments-là]. On ne s’entend pas là-dessus présentement. C’est ce qui amène la situation d’aujourd’hui. C’est de montrer à l’employeur qu’on est sérieux dans nos demandes , indique en entrevue à Radio-Canada le président du syndicat des chauffeurs, Alain Audet.

Alain Audet, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud (CSN). Photo : Radio-Canada

Pour l’instant, aucune autre journée de grève n’est prévue. Les chauffeurs disent cependant être prêts à toute éventualité.

« On n'a rien de fixé pour l'instant, mais ce n'est pas exclu. [Ça va dépendre] de l'avancée des négociations et de ce qu'il en adviendra. » — Une citation de Alain Audet, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud ( CSN )

La présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches ( CSN ), Barbara Poirier, explique que la journée de grève de lundi est un coup de semonce à l’attention de l’employeur. Elle invite le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a donné des mandats clairs à ses négociateurs pour faire avancer les pourparlers.

Ça prend des mandats

Notre but, ce n'est pas de faire la grève. Ce n'est jamais, jamais de faire la grève. Le but, c'est d'avoir de bonnes conditions de travail, des conditions de travail négociées et pour ça, ça prend des mandats. C'est pour ça qu'on interpelle le maire Lehouillier, pour qu'il donne des mandats , insiste Mme Poirier.

« Je suis convaincue que c'est ça que le maire Lehouillier veut, donner des services à sa population. Bien si c'est ça qu'il veut, qu'il améliore les conditions de travail de ses chauffeurs et de ses chauffeuses. » — Une citation de Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches ( CSN)

Barbara Poirier croit que l’avancée des négociations visant à renouveler la convention collective des chauffeurs passe par l’intervention du maire Lehouillier. Photo : Radio-Canada

De son côté, l’employeur affirme avoir été surpris par la décision du syndicat de débrayer durant 24 heures, alors que des journées de médiation sont prévues mardi et jeudi.

Il y a [encore] des concessions de part et d'autre qui doivent être faites pour en venir à un consensus, mais ça ne veut pas dire qu’on n’en arrivera pas là. Le processus n’est quand même pas avancé tant que ça sur les plans de la négociation et de la médiation. C'est pour ça qu'on a été surpris qu'il y ait une grève déclenchée pour une journée , confie le vice-président de la STLévis , Michel Patry.

« Une grève d’un jour, je me demande ce que ça apporte sur le plan de la négociation. Est-ce ça qui va faire qu’on va mettre le portefeuille sur la table et qu’on va tout régler aujourd'hui? Absolument pas. » — Une citation de Michel Patry, vice-président de la STLévis

Disant ne pas avoir l’intention de négocier sur la place publique , le dirigeant n’est pas entré dans le fin détail des négociations. Il a toutefois tenu à souligner que les demandes des chauffeurs impliquent des sommes d’argent importantes et que la STLévis ne dispose pas d’un budget illimité.

Une question de sous

Il ne faut pas oublier qu'on est hautement subventionné par la Ville de Lévis. Il y a les taxes payées par les citoyens et il faut tenir compte de ça également. C'est très important et ça fait partie des négociations, ces enjeux financiers là. Quand on parle de permanence, quand on parle d'abolir la sous-traitance, il y a des sous accrochés à ça , insiste M. Patry.

Michel Patry soutient que c’est en poursuivant les négociations et en faisant preuve de bonne foi, et non en faisant la grève, que les deux parties pourront trouver un terrain d’entente. Photo : Radio-Canada

Le dirigeant de la STLévis émet par ailleurs des réserves par rapport à la prétention du syndicat voulant que l'octroi de permanences à tous les chauffeurs permette d’éliminer les annulations de parcours attribuables à la pénurie de main-d'œuvre.

Il y a des sociétés de transport qui n'ont pas d'occasionnels et qui ont été obligées de couper des services pareil, même si elles avaient juste des permanents. Alors, l'argument, on pourrait en discuter longtemps.

Michel Patry affirme que la STLévis est pratiquement revenue à son achalandage d’avant la pandémie. Il ajoute que ce n’est pas avec des journées de grève que la société de transport va parvenir à fidéliser la clientèle .

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette et de Marie Maude Pontbriand