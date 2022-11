Deux hommes comparaissent pour avoir tué des animaux dans l’enceinte du parc Oméga

Les faits se sont produits jeudi dernier. Selon Marc Tessier, agent d’information de la Sûreté du Québec (SQ), les forces de l’ordre ont été appelées vers 21 h 30 par un employé qui a indiqué avoir vu un véhicule s’introduire illégalement sur le site du parc animalier. L'employé aurait également dit avoir entendu des bruits, possiblement des coups de feu .

Lors de son intervention, la SQ a procédé à l’arrestation de deux hommes, respectivement âgés de 42 ans et de 21 ans, à bord d'un véhicule dans lequel ont été découvertes quatre carcasses d’animaux – trois sangliers et un wapiti, selon les premiers éléments transmis par l'agent Tessier – ainsi que des armes à feu.

Il y a toujours une enquête parallèle qui est en cours , a précisé l’agent Tessier, qui a notamment indiqué que la SQ cherche à déterminer si le véhicule appartient aux deux individus.

Les deux hommes arrêtés ont été placés en détention. Ils ont comparu une première fois vendredi et sont de retour en cour lundi au palais de justice de Gatineau. Selon l’agent Tessier, ils pourraient faire face à des accusations d’usage négligent d’une arme à feu, d’usage d’une arme à feu dans un dessein dangereux, d’effraction et d’abattage d'animaux.

Les deux hommes devraient connaître les accusations auxquelles ils feront face lors de leur audience de lundi après-midi.

Un événement isolé, selon le parc Oméga

Dans une déclaration écrite envoyée par courriel, la direction du parc Oméga souhaite rassurer le public.

« Nous tenons à rassurer les clients en leur disant que tout le monde est en sécurité et que ce genre de situation est un événement isolé. Nous avons mis tous les efforts nécessaires en place pour que la situation ne se reproduise pas, pour la sécurité de tous et pour celle de nos animaux si précieux. » — Une citation de Extrait d'une déclaration écrite du parc Oméga

Jeudi soir dernier, deux individus ont pénétré par effraction et ont malheureusement abattu quatre de nos animaux. Des protocoles de sécurité sont en place au parc et tout a été suivi à la lettre. En plus des nombreuses caméras de surveillance et des barrières de sécurité, nous avons également un agent de sécurité sur place, qui a tout de suite contacté les forces de police lorsque l’incident est survenu , rappelle le parc Oméga.

Avec les informations d'Alexandra Angers