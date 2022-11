Le Salon des métiers spécialisés attire des jeunes et des employeurs à Sudbury

Le Salon des métiers spécialisés organisé par le gouvernement de l’Ontario est de passage à Sudbury lundi et mardi, dans l’espoir d’inciter les jeunes à choisir un métier spécialisé dans leur parcours scolaire et professionnel.

Il s’agit de la troisième escale du salon, qui s’est d’abord arrêté à Mississauga et à London.

Le salon a offert des démonstrations pratiques de différents corps de métier, comme la soudure, le travail de garagiste ou encore la coiffure.

Sur le site gouvernemental du salon, on offre aussi un programme gratuit de préapprentissage pour les jeunes de 15 ans et plus intéressés par un métier, qui permet de remplacer des cours de l’école secondaire par des formations pratiques en milieu de travail.

Les jeunes qui ont participé au salon ont aussi eu l'occasion de tenter de changer un pneu à l'aide d'une machine de simulation prêtée par le Collège Boréal. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon un porte-parole du gouvernement de l’Ontario chargé de l’organisation, 2000 élèves sont attendus au salon, qui doit se tenir jusqu’au 15 novembre dans le Grand Sudbury avant de se déplacer à Ottawa, puis à Thunder Bay plus tard cet automne.

Il s’agit du tout premier salon du genre organisé dans la province.

Les élèves de la région étaient nombreux à l'ouverture de l'événement, certains s’étant déplacés depuis Espanola pour y assister.

De nouvelles options pour intéresser les jeunes

Jean Bigras, qui est enseignant à l’école secondaire d’Hanmer, a accompagné des élèves de son école au salon lundi.

Selon lui, le système d’éducation a trop souvent négligé la promotion des métiers.

On met beaucoup l’accent sur l’université, sur le collège, mais on oublie souvent les métiers, alors qu’on voit dans notre société qu’il y a beaucoup de demande pour ces métiers , affirme-t-il.

Il a même appris l’existence de certains métiers lors de sa présence au salon, comme celui de peintre spécialisé.

L'enseignant Jean Bigras croit que le système d'éducation ne publicise pas assez les occasions liées aux métiers. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il croit que beaucoup des élèves à qui il enseigne ont une approche qui pourrait les mener à choisir un métier pour leur avenir.

Beaucoup de mes élèves ont une approche manuelle de leur travail; ils sont plus du genre à travailler avec leurs mains, à lire un manuel d’instructions plutôt que des pièces de Shakespeare indique-t-il.

Ils veulent de plus en plus apprendre en agissant , ajoute-t-il.

Jessica Gour, une élève venue assister au salon, affirme qu’elle le visite pour avoir une meilleure idée des occasions qui vont un jour s’offrir à elle.

Jessica Gour est intéressée par le métier de coiffeuse. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Je suis venue juste pour voir les différentes choses que je pourrais faire quand je serai plus vieille , dit-elle.

Si elle est encore en 10e année, elle souhaite commencer sa réflexion d’avance afin d’être certaine plus rapidement .

Ashton St-Germain, un élève de 10e année qui s’intéresse particulièrement au métier de soudeur pour le moment, affirme qu’il souhaite en apprendre le plus possible sur ce métier afin de commencer à le pratiquer le plus tôt possible.

Ashton St-Germain croit vouloir exercer le métier de soudeur. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Je peux commencer à m’y mettre dès maintenant, peut-être commencer à m'exercer à partir d’un plus jeune âge , dit-il.

Une occasion pour les entreprises

Gilles Fournier, de l'Association canadienne de normalisation, un organisme qui encadre le métier de soudeur, est venu faire des démonstrations au salon.

Il constate que les besoins en nouveaux employés sont grands dans son corps de métier, une situation qu’il espère améliorer en intéressant les jeunes.

Gilles Fournier constate une pénurie dans le domaine de la soudure et souhaite intéresser les jeunes au métier. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il y a une pénurie de gens qui ont les qualifications requises pour faire de la soudure , dit-il.

Selon lui, l’organisation de tels salons permet d’aider tant les industries que les jeunes.

Plus on aide les jeunes à choisir, mieux ça va être. En ce moment, pour tous les métiers qu'on présente ici, il y a un manque de soudeurs , ajoute-t-il.

Il constate que la pénurie de main-d'œuvre affecte les employeurs, qui ont beaucoup de mal à trouver des employés .

François Kingsley, qui est évaluateur pour un garage spécialisé en réparation de dommages dus à des collisions, a lui aussi été exposant au salon.

Il croit que les salons du genre peuvent aider tous les corps de métiers qui sont actuellement en pénurie de personnel.

François Kingsley affirme que la pénurie de main-d'oeuvre crée des retards dans son industrie. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Je ne crois pas qu’on parle assez des métiers dans les écoles , déplore-t-il.

Il affirme que le manque de travailleurs qualifiés affecte l’entreprise pour laquelle il travaille.

Le travail qu’on a à faire doit souvent être repoussé. Nous ne pouvons pas servir les compagnies d’assurances et le public dans des délais raisonnables , explique-t-il.

On essaie d’attirer plus de jeunes parce que les gens qui travaillent avec nous ont beaucoup d’expérience dans le métier, mais beaucoup sont prêts à partir à la retraite , ajoute-t-il.

Avec les informations de Bienvenu Senga