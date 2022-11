Michael Kram invite politiciens et citoyens à donner à la banque alimentaire de Regina

Selon Michael Kram, il s'agit d'une campagne sans affiliation partisane qui cherche à inciter politiciens, dirigeants communautaires et résidents à venir en aide à des familles qui se tournent de plus en plus vers les banques alimentaires à cause de l’inflation.

« L’utilisation des banques alimentaires a augmenté de 37 % au cours de la dernière année. Les banques alimentaires desservent de plus en plus des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. » — Une citation de Michael Kram, député fédéral pour la circonscription Regina-Wascana

Michael Kram affirme qu’il fera lui-même un don, dont le montant ne sera pas dévoilé. Il encourage les résidents à soumettre leurs dons en personne ou en ligne.

Michael Kram offre aussi l’option au public de venir déposer des aliments non périssables ainsi que des cartes-cadeau à son bureau, au 2709 rue Quance. Les dons recueillis seront livrés au début du mois de décembre.

Le député fédéral de Regina-Wascana espère que cette campagne donnera de l’élan à d'autres initiatives du genre, comme le Million Meal Challenge lancé par l’entreprise Mosaic.