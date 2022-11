Incendie d’un immeuble à logements : Alma cherche des solutions pour les sinistrés

Treize personnes ont perdu leur logement du jour au lendemain dans l’incendie. Le Service de prévention des incendies d’Alma considère désormais l’immeuble comme une perte totale. Il a été confirmé que la cause de l'incendie est une défectuosité électrique.

D’anciens locataires sont venus voir les dégâts causés par le feu, lundi matin. Tout ce que j’ai vu ce sont les flammes dans le corridor, explique un sinistré au lendemain de l’incendie. Je suis descendu en bas et j’ai crié!

Plusieurs remarquent le défi de se reloger en pleine crise du logement.

Faut qu’on recommence à zéro, on n’a pas le choix, déplore une ancienne locataire. On a besoin d’aide encore plus pour trouver un logement.

Même quand ça va bien [trouver un logement], c’est difficile. Alors là, ça va vraiment être difficile , renchérit un autre sinistré.

Au lendemain de l'incendie, des sinistrés sont venus voir les dégâts du feu qui a détruit leur immeuble à logements de la rue Notre-Dame Ouest, à Alma. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Justement, la porte-parole de la Ville d’Alma, Claudia Madore, assure que tout sera mis en place pour aider les citoyens.

Alma fait face à une pénurie de logements comme plusieurs autres villes de la région, avec un taux d'inoccupation de 0,7 % en 2021, selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL).

Il s’agit du plus bas taux parmi les principales municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’un des plus bas de la province.

Un enquêteur est sur les lieux lundi matin. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Maintenant, il faut voir ce qu’il va arriver avec ces gens-là pour les relocaliser. Nous c’est sûr qu’on va rester ouvert et à l’écoute. On est vraiment empathique, mais les solutions ne sont pas évidentes ce matin , dit-elle.

Pour le moment, certains sinistrés logent chez des proches et les autres sont à l’hôtel pour les prochains jours. Plusieurs ont déjà commencé des démarches pour tenter de se reloger.

Les sinistrés ont été pris en charge dimanche par la Croix-Rouge canadienne.

Selon des informations de Philippe L'Heureux