Les Blue Bombers de Winnipeg et les Argonauts de Toronto s'affrontent en finale de la Coupe Grey pour la première fois depuis 1950, dimanche, à Regina.

Même s'il fera froid pour les joueurs, les conditions au stade Mosaic pour la 109e Coupe Grey seront plus propices pour une partie de football que celle du 26 novembre 1950.

Le 38e match de la Coupe Grey avait été disputé au stade Varsity à Toronto dans ce qui est surnommé le « Mud Bowl » ou le « Bowl de boue » en français.

En raison d'importantes chutes de neige, la veille du match, de la machinerie lourde a été utilisée pour nettoyer le terrain. Toutefois, les machines ont détruit l'herbe.

Les températures ont grimpé le jour du match, ce qui a été propice aux conditions boueuses en transformant la neige en eau.

Au cours de cette partie, les Argonauts ont triomphé par le pointage de 13 à 0 dans ce qui ressemblait plus à une course de cochons graissés qu'à une joute de football.

Winnipeg a obtenu son billet pour la 109e Coupe Grey grâce à une victoire contre les Lions de la Colombie-Britannique dimanche. Les Argonauts ont battu quant à eux les Alouettes de Montréal.

Toronto avantagé par l'histoire

Les Argonauts n'ont jamais perdu contre les Blue Bombers lors de la finale de la Ligue canadienne de football. Ils ont remporté six fois la coupe Grey aux dépens de la formation winnipegoise.

En plus de la confrontation en 1950, Toronto et Winnipeg se sont affrontés en 1937, 1938 ainsi que trois années consécutives entre 1945 et 1947.

Winnipeg compte le plus grand nombre de participations à la Coupe Grey, avec 26, mais c'est Toronto qui a remporté le plus de championnats, avec 17.

La fiche de Toronto lors de la finale est la meilleure de la ligue, soit avec 17 victoires et 6 défaites. Les Bombers ont une fiche de 12 victoires et 14 défaites lors du plus grand match de la saison de la LCF.

Les Blue Bombers ont soulevé la coupe Grey pour la 12e fois de leur histoire le 12 décembre 2021, après une victoire en prolongation de 33 à 25 contre Hamilton. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

La formation menée par l'entraîneur-chef Mike O'Shea tente maintenant de remporter sa troisième Coupe Grey consécutive.

Il s'agirait du plus grand nombre de championnats consécutifs depuis qu'Edmonton en a remporté cinq de 1978 à 1982.

Les joueurs des Argonauts de Toronto célèbrent avec la coupe Grey après une victoire de 27 à 24 contre Calgary le 26 novembre 2017. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Quant aux Argos, ils ont remporté leurs six derniers matchs de la Coupe Grey, dont la dernière fois en 2017 contre les Stampeders de Calgary.

Lors de la seule confrontation cette année entre les Bombers et les Argonauts, Winnipeg l'avait emporté 23 à 22.

