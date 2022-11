IOC lance un projet de recharge de la plage près de ses infrastructures à Sept-Îles

La minière a déposé, le 1er novembre, un avis de projet auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le projet est simple : on recharge ce qu’on a perdu et ensuite on va avoir un programme de suivi annuel. On va aussi revégétaliser l’endroit avec des élymes des sables , précise le directeur de l'environnement pour la société minière Rio Tinto IOC .

Le directeur de l'environnement pour la société minière Rio Tinto IOC, Patrick Lauzière Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Selon le directeur de l'environnement pour la société minière Rio Tinto IOC , Patrick Lauzière, la marge de recul entre la plage et le chemin longeant la voie ferrée varie selon le secteur.

Le train, qui fait le voyage de Labrador City à Sept-Îles, est un moyen de transport essentiel des opérations de manutention de minerai de fer. Celui-ci circule très près de la baie de Sept-Îles plusieurs fois par jour.

La minière affirme ne pas être en mesure de déplacer le chemin de fer puisque d’autres de ses infrastructures seraient affectées.

Dans un contexte de changement climatique et de l’augmentation de la fréquence des tempêtes, Rio Tinto IOC craint une perte de terrain importante.

Ça joue entre 6 et 20 mètres. Le site est vulnérable aux tempêtes, surtout que la dune qui le protège tend à diminuer , soutient-il.

Le projet consiste à réaliser une recharge de la plage sur une longueur de 1,2 kilomètre. Un volume de 121 000 m3 de sable serait tout d’abord déposé sur la plage. Ensuite, il y aurait des recharges d’entretien supplémentaires de 60 000 m3 qui seront probablement nécessaires aux 5 à 10 ans, en fonction de l’érosion , souligne M. Lauzière.

Le projet de Rio Tinto IOC consiste à réaliser une recharge de la plage sur une longueur de 1,2 kilomètre. Photo : Radio-Canada / Gabriel Rochette-Beriau

La compagnie propose de s’approvisionner en sable à partir d’un dépôt terrestre ou du dragage du bassin des Remorqueurs situé à proximité du site.

Rio Tinto IOC prévoit déposer son étude d’impact environnemental à l’été 2023 et ainsi débuter les travaux au plus tôt à l’été 2025.

Un projet qui fait réagir

Pour sa part, l’avocat, co-porte-parole de la Coalition meilleure mine et co-responsable du programme national chez MiningWatch Canada, Rodrigue Turgeon, espère que la population nord-côtière se mobilise afin de demander qu’une demande d'audience publique soit formulée au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

L’avocat, co-porte-parole de la Coalition meilleure mine et co-responsable du programme national chez MiningWatch Canada, Rodrigue Turgeon Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Latraverse

Ça doit faire l'objet de consultations auprès des citoyens. Il faut donner la chance aux gens de se prononcer et nous aussi on va faire une demande en soutien aux citoyens , conclut-il.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin