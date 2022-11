Ottawa finance des projets pour améliorer la disponibilité des combustibles propres

Ces projets englobent cinq types de combustibles, soit l'hydrogène, le gaz naturel, le biodiesel, l'éthanol et le carburant d'aviation durable.

Les fonds sont aussi consacrés à des installations de production, des études de faisabilité, et des études d'ingénierie et de conception préliminaires, explique Ressources naturelles Canada dans un communiqué.

Ce financement aidera les promoteurs des projets à surmonter des obstacles critiques pour la croissance au sein du marché intérieur des combustibles propres et à effectuer le travail pour paver la voie aux combustibles à faible teneur en carbone de demain , dit le ministère.

Un des projets retenus a été proposé par l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Le carrefour des énergies renouvelables de l’ UBC fera la démonstration de techniques novatrices d’association de l’énergie solaire à la production d’hydrogène vert et produira de nouvelles analyses de rentabilité à l’appui des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible, qui participeront activement aux réseaux énergétiques de quartier intelligents , a déclaré Deborah Buszard, présidente par intérim et vice-chancelière de l'université.

Le Canada, avec sa Norme sur les carburants propres, vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre en réduisant l'intensité de carbone contenu dans les carburants que les gens brûlent pour faire fonctionner leur véhicule ou chauffer leurs maisons.

La norme fait partie de la stratégie climatique du gouvernement fédéral pour atteindre ses engagements de l'Accord de Paris.

« Les investissements renforceront la compétitivité du Canada dans le secteur des combustibles propres au moment où nous connaissons une période de hausse de la demande mondiale. Ces projets contribueront à créer des emplois durables et à faire croître l’économie tout en réduisant les émissions et en protégeant l’environnement. » — Une citation de Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada

Cette annonce survient alors que la COP27 bat son plein à Charm el-Cheikh en Égypte.

Le ministre Wilkinson a également annoncé que six organisations recevront 8,8 millions de dollars pour la construction de 10 stations de ravitaillement en hydrogène et en gaz naturel devant contribuer à accélérer la décarbonation du transport routier.

Ces fonds proviennent d'une autre enveloppe fédérale.