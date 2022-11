L’exposition Le temps des fruits à La Fabrique

L’artiste multidisciplinaire d’origine roumaine, Marius Gindac, sait créer des images vibrantes et réconfortantes. En témoignent les fruits géants aux couleurs ultrapigmentées qui se dévoilent dans ses œuvres récentes. C’est qu’ils ont un air confortable aussi, ces fruits qui semblent faits en tissu, tels de gros poufs. On n’est pas étonné de les regarder en rêvant de s’y reposer.

L’idée de dessiner des fruits irréels et d’allure apaisante lui est venue durant la pandémie. À un moment donné, en mangeant un fruit chez-moi, je me suis dit : "C’est incroyable, il faut goûter pleinement ses passions, et il y a quelque chose qui me réconforte". Et, là je me suis dit : "Mais si je change la texture, le matériel du fruit, ça va donner quoi?" .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'exposition «Le temps des fruits» présente une vingtaine d'œuvres à l'Atrium de l'édifice La Fabrique, situé au 285 boulevard Charest-Est. Photo : courtoisie: Marius Gindac

Marius Gindac, qui est aussi chargé d’enseignement à l’École de Design à l’Université Laval, expose une vingtaine d'œuvres jusqu’au 2 décembre à l’Atrium de l'édifice La Fabrique. L’artiste a utilisé le pastel numérique et l’huile numérique pour réaliser les 10 grands tableaux de 30 par 40 pouces qu’on y découvre. Une dizaine de dessins traditionnels exécutés à l’encre de Chine complètent son exposition intitulée Le temps des fruits.

L’aspect écologique du dessin numérique et l’étendue phénoménale de couleurs disponibles dans ce mode de création ont contribué à séduire l’artiste.

Au lieu de gaspiller beaucoup de papier, je fais mes esquisses, je fais ma recherche, et je peux imprimer sur papier de bonne qualité ou sur toile, les images que je désire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un tableau réalisé avec le pastel numérique. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Récolter les fruits d’une recherche artistique de longue date

Vasile-Marius Gindac est né à Brasov, en Roumanie. Dès l’âge de 12 ans, durant ses cours à l’École de l’art populaire, il apprend de son professeur de peinture, l’art de ne pas salir les couleurs en les mélangeant.

Une douzaine d’années plus tard, le jeune bachelier de l’Université des arts Georges-Enesco y décroche un poste d’assistant tout en poursuivant ses recherches sur l’intensité de la couleur.

Arrivé en 2004 au Québec, il s’inscrit à la maîtrise en design graphique et multimédia à l’Université Laval. Durant la nuit, il travaille dans une usine de la compagnie Créations Foam, les fondateurs des fameuses sandales Crocs.

Sa vision écologique de vouloir récupérer les sandales de deuxième qualité lui donne l’occasion de proposer des modèles de sandales Crocs.

J’avais un peu de connaissances dans le domaine du design industriel, mais pas de ce genre. Mais je peux vous dire que je me suis mis à dessiner comme un fou. [...] L’idée, c’était vraiment de créer des sandales uniques qui n’avaient pas d’assemblage, qu’on sort du moule et qu’on peut chausser.

Deux modèles de Crocs dessinés par Marius Gindac. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Entre 2005 et 2008, Marius Gindac a créé trois modèles de Crocs, dont deux qui ont été commercialisés.

Par ailleurs, depuis près de 15 ans, l'artiste partage ses connaissances avec ses étudiants en design graphique et animation. Il dit dessiner beaucoup dans ses cours.

L'artiste multidisciplinaire Marius Gindac Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier